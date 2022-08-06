劉子均絕地反勝封王　何子樂奪女子組冠軍

香港壁球錦標賽周六（6日）假香港壁球中心，上演男女子組決賽，最終劉子均及何子樂分別奪得冠軍，前者更上演絕地反勝，後上奪魁。

男子組決賽由頭號種子梁子軒，與2號種子劉子均正面交鋒，首局梁子軒發揮穩定，以11比6先取1局。但到第2局，劉子均明顯入局，雖然曾經以5比8落後，但「子均」展現韌力，成功迫入「刁時」，並一鼓作氣以12比10追平局數。不過梁子軒未有受第2局被反勝影響，縱使雙方在第3局初段戰況膠著，一度以4比4打成平手，但「子軒」此時打出7比1的大攻勢，一舉以11比5取得第3局。梁子軒到第4局更曾經以10比6大幅領先，只要再取1分，即能成為男子組冠軍。但劉子均未有放棄，成功克服極大的劣勢，經「刁時」後以13比11第2度追成平手。兩人戰至決勝局，比數相當接近，雖然劉子均大部分都處於落後，但最終韌力十足的「子均」，在第3度「刁時」後，終以12比10封王。

逆轉封王的劉子均表示，自己在比賽中有如此出色的發揮，是意料之外的事。他透露自己希望通過體能及消耗戰，嘗試爭勝：「因為我對自己的體能比較有信心，就算比賽會耗時1小時至個半小時，我都想慢慢打出自己的計劃。」

女子組的冠軍，會在頭號種子何子樂與湯芷穎之間誕生，兩人亦合演一場激烈的決賽。湯芷穎於首局一度以10比8領先，看似即將先取1局時，卻被何子樂連贏4分，率先落後。縱使湯芷穎到次局以11比9追成平手，但今場發揮未有太大起伏的何子樂，在第3局及第4局分別以11比3及13比11取勝，其中「子樂」在關鍵第4局又一次以8比10落後，最終都能穩住局勢，在「刁時」反勝，並以總局數3比1奪冠。

賽後相當高興何子樂，認為自己未能完全發揮應有水準，但慶幸可以在關鍵時刻得分。「子樂」認為這個冠軍能夠證明自己，並展望亞運：「對得起我的排名，我本身的排名都是頭號種子。而且賽事4強裏，我們4個選手的實力都很接近，沒有人是大勝而回，希望我們4人可以一齊進步，可以在亞運爭取好成績。」

季軍戰方面，女子組有陳善鈺以總局數3比1（7比11，11比8，11比7，11比7）贏擊敗李嘉兒，取得季軍。至於賽後將會退役的李浩賢，就以局數2比3（16比14，9比11，4比11，11比5，8比11）不敵黃祉謙失落季軍。