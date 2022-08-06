亞冠盃　2比4不敵高陽KH　傑志友賽首敗

港超聯球隊傑志為備戰「亞冠盃」淘汰賽，周六（6日）下午與K4聯賽球隊高陽KH，上演在南韓的第三場熱身賽。傑志雖憑射手丹恩奴域一度追平，但半場卻落後1比3，臨完場前即使巴爾拿建功，最終「藍鳥」仍以2比4落敗，今次熱身賽之旅首次落敗。

傑志今場正選陣容，與上場鬥楊州市民只有兩個調動，潘沛軒頂替丹尼，與羅拔圖、周緣德及艾里奧組成4人中堅，而安永佳亦同樣復任正選，與丹恩奴域、明加索夫負責攻堅，至於基爾頓、米基爾及黃洋繼續坐鎮中場。

頭兩場熱身賽全勝的傑志，甫開賽僅2分鐘已經失守，直至16分鐘，安永佳落底傳中，丹恩奴域禁區內接應撞入，為球隊追成1比1。不過傑志之後未佔太大優勢，29分鐘對方傳中省中人後，改變方向入網，「藍鳥」再次落後。3分鐘後高陽KH再下一城，半場「藍鳥」落後1比3。

易邊後傑志換入艾力士、鄭展龍、羅梓駿等球員，希望拉近比數，但66分鐘再被對方攻破大門，大幅落後至1比4，比賽尾段雖然巴爾拿近門補射得手，「藍鳥」最終仍以2比4不敵高陽KH，下周三（10日）將硬撼K1前列分子FC首爾。

傑志於熱身賽首嘗敗績，總監兼主教練朱志光賽後指，球員一直努力執行賽前部署，不幸早段卻先失球，他又承認球隊在逆境下表現未達標：「嚟到南韓後，一直未踢過逆境波，球員之後要做嘅係調整心態，畢竟亞冠對手水平高，我哋需要有好好嘅心態、紀律，先可以同對手一拼。」