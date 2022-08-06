社區盃三人籃球錦標賽　珠海嶺南闖4強

「香港賽馬會社區盃三人籃球錦標賽」一連兩日（6、7日）於沙田馬場波地舉行，12間大專院校男子籃球隊周六（6日）登場，最終中文大學、浸會大學、嶺南大學和珠海學院殺入4強，周日將爭奪冠軍寶座。（東網on.cc直播）

大專籃球賽上月10日結束，各路勁旅休息不足一個月便於香港賽馬會社區盃三人籃球錦標賽碰頭，首日賽事賽果令人驚喜，大專冠軍理工大學意外小組賽岀局，最終奪碗賽冠軍。珠海強陣岀擊，由2位甲一球員鍾俊昇及胡重光領軍，於A組雖以17比18僅負城大，但以21比9、22比12力壓理大和教大，取得4強資格。B組方面，大專亞軍中大3戰全勝，分別擊敗港大（15比9）、嶺大（15比11）及職訓局（21比10），另外2勝1負的嶺大亦以較佳得失球差，雙雙晉級。C組則由3戰全勝的浸大躋身周日4強賽。

珠海4強將會大戰浸大，兩軍上月曾於大專盃碰頭，後者以80比66取勝。三人賽充滿變化，不時有爆冷賽果，珠海4年級生鍾俊昇期望以經驗協助球隊挑戰強隊：「有新賽事我們當然歡迎，我的比賽經驗較多，今次帶住他們打，讓他們比賽時感覺更安心，不必顧慮太多。」後衛胡重光表示，「珠海訓練次數較其他隊少，雖然有時可以和強隊咬緊，但是在體能和經驗上始終差少少，希望明日可以發揮到應有水準。」

另一場4強賽由嶺大硬撼中大。嶺大眾將出線後表現興奮，隊長朱梓麒視賽事為磨練，期望4強賽與隊友繼續拚：「球隊今年『大換血』，大部分新人仍未適應大專賽的強度，最終未能打入前8，表現未如理想。今次這個盃賽讓我們找回失去的信心，透過比賽加強訓練比賽意識、得分手段等。」朱梓麒直言，嶺大不是運動為主的學校，難免被人看低一線，「既然我們被看低一線，就應該更加要努力去打破這些框架，我不希望別人覺得我們『好恰』，做好每一個細節，將勤補拙。」