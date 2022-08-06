英超早場大熱倒灶　利物浦逼和富咸

英超早場富咸主場迎戰利物浦，戰況出乎意料，新升班嘅富咸逼搶戰術有料到，阿歷山大米祖域梅開二度為球隊兩度領先，利物浦憑新兵達雲紐尼斯及穆罕默德沙拿建功扳平，最終踢成2比2各得1分。

利物浦強陣出擊，三箭頭穆罕默德沙拿、路爾斯戴亞斯夥拍羅拔圖法明奴，中場堤亞高艾簡達拿領軍，後場由華基爾雲迪積克及艾利臣比加鎮守，主隊富咸派出前曼聯中場安達斯彭利拿拍住阿歷山大米祖域攻堅。

賽事初段富咸嚇你一驚，全軍壓上打逼搶殺過紅軍措手不及，其後路爾斯戴亞斯一次反擊勁射破網，卻因隊友越位在先食詐胡。戰至32分鐘富咸先開紀錄，堅尼迪迪右路落底傳中，阿歷山大米祖域遠柱接應，力壓阿歷山大阿諾特頭槌鑿入成1比0領先半場。

下半場初段堤亞高艾簡達拿傷出，達雲紐尼斯後備上陣，不過富咸愈踢愈順，57分鐘基巴奴右路勁射中柱，利物浦呢球唔輸夠運，至於達雲紐尼斯落場後有唔少機會，踢到63分鐘，呢位烏拉圭射手接應沙拿傳中門前用後腳撞入扳平1比1。不過富咸好快又領先，72分鐘，阿歷山大米祖域門前被華基爾雲迪積克踢跌博得12碼，米祖域親自操刀射成2比1。

利物浦末段狂攻，80分鐘憑沙拿近門快腳篤入追和2比2，執番1分。