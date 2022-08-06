入波話咁易　熱刺反勝修咸頓登榜首

英超首輪激戰，熱刺主場迎戰修咸頓。今季大肆擴軍嘅熱刺，在初段先失守情況下，踢出水銀瀉地攻勢，最終以4比1反勝全取3分，新球季旗開得勝，並強勢登上榜首。熱刺贏得輕鬆，干地揚言奪冠唔係得把口！

熱刺強陣出擊，哈利卡尼、孫興民、古路施夫斯基三箭齊發，李察利臣停賽，幾位新兵暫列後備，修咸頓方面則排出較保守嘅532，阿當岩士唐拍住艾里保攻堅。

開賽12分鐘修咸頓取得領先優勢，禾特普斯把握門前混戰機會，第一時間窩利射個彈地波收死熱刺門將洛里斯，「聖人」領先1比0。

熱刺失守後未有自亂陣腳，好快就反壓對手，21分鐘，賴恩施斯隆扳平1比1，10分鐘後艾歷迪亞殺上前線頭槌破網，熱刺輕鬆反超前2比1完半場。

下半場初段，賴恩施斯隆一次快攻送球入網，經VAR判決認為越位在先推翻入球，但亦反映熱刺攻門威脅性，61分鐘艾馬遜傳中，搞到蘇列素門前擺烏龍，2分鐘後古路施夫斯基再添一粒，熱刺三扒兩撥贏到4比1，並保持勝局完場。