賽馬會社區盃　大專籃兒傾力交鋒

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雲集12間大專院校籃球勁旅，「香港賽馬會社區盃三人籃球錦標賽」昨日起一連兩日於沙田馬場波地舉行！on.cc東網緊貼賽事，連續兩日直播男、女子組比賽，並由3位專業評述吳毅豪、丘雨勤、張志豪帶領一班「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」學員擔任評述及訪問工作，直擊「大專籃球王」誕生！（on.cc東網周日早上9時45分及下午1時15直播，香港賽馬會青少年體育記者培訓劃Facebook專頁及YouTube頻道同步直播）

■圖、文：許思彤、余樂詩

大專籃球賽上月10日結束，各校隊休息不足一個月便於今次賽事碰頭。昨日賽果令人意外，A組大專冠軍理工大學小組出局，兩位甲一球員鍾俊昇及胡重光領軍的珠海則以2勝1負取得4強資格。B組方面，大專亞軍中大3戰全勝，與2勝1負的嶺大攜手出線，C組則由3戰全勝的浸大躋身今日4強。

珠海鍾俊昇用經驗抗敵

珠海今日4強遇上浸大，兩軍上月大專盃碰頭，後者以80比66取勝。3人賽充滿變化，珠海4年級生鍾俊昇期望憑經驗抗敵：「有新賽事我們當然歡迎，我的比賽經驗較多，今次帶住隊友打，讓他們更安心，不必顧慮太多。」後衞胡重光表示：「珠海訓練次數較其他隊少，體能及經驗上始終差少少，希望4強可以發揮到應有水準。」

另一場4強賽由嶺大硬撼中大。嶺大眾將出線後表現興奮，隊長朱梓麒視賽事為磨練：「球隊今年『大換血』，新人仍未適應大專賽的強度，最終表現未如理想。今次是機會讓我們找回失去的信心。」朱梓麒直言嶺大不是運動為主的學校，難免被人看低一線，「既然我們被看低，就應該更加努力去打破這些框架，我不希望別人覺得我們『好恰』，做好細節將勤補拙。」

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