車路士贏波代價大　新中堅受傷

周日(7日)凌晨英超，車路士憑佐真奴射入12碼，作客以1比0擊敗愛華頓，但贏波亦付出沉重代價，身價達3,300萬鎊嘅新加盟中堅高列巴尼傷出。至於對手愛華頓更加有2位後衞賓葛菲特、耶利文拿受傷，對雙方而言絕對係1場慘烈惡鬥。

車路士今夏豪花超過1.6億鎊增兵，其中2位新兵史達寧、高列巴尼今仗都以正選上陣，並反客為主強攻對手，愛華頓一時難以招架，後衞賓葛菲特喺開波18分鐘防守時，嚴重受傷需要用擔架抬離場，送院治療。

車路士繼續施壓，踢到43分鐘，尼高路簡迪禁區邊起腳，被愛華頓門將比克福特撲出，史達寧立即補射入網，但因為越位在先，被判無效。

戰至上半場補時，車仔終於打破缺口，芝維爾博到12碼，佐真奴主射入網。

換邊之後，愛華頓傾力反擊，但威脅有限，更有中堅耶利文拿傷出，其後車路士中堅高列巴尼亦同樣受傷。由於今場比賽多次因為球員受傷及看台上發生事故，導致上下半場合共補時長達18分鐘，最終車路士維持贏1比0完場。

賽後車路士領隊杜曹表示滿意球隊上半場表現，但下半場失太多控球權，補時太耐亦打亂部署，幸好仍然可以全取3分。