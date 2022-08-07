倫敦三雄強勢復甦　可破曼利壟斷

繼阿仙奴喺今季英超揭幕戰擊敗水晶宮後，熱刺、車路士亦旗開得勝，倫敦三雄新球季同樣取得好開始，正式發出警號，誓要力爭打破近年英超曼城及利物浦兩強爭霸局面。

過去5季英超，曼城4次奪冠，利物浦亦有1次捧盃，近4季更有3季由呢兩隊包辦冠亞軍，其餘球隊好似變成觀眾同陪跑份子。

不過，今季一開咧情況出現變化，利物浦首仗就失分，反觀沉寂多時嘅倫敦三雄強勢復甦。阿仙奴今季「曼城化」簽入加比爾捷西斯、辛真高之後，3線實力更平均，首仗輕鬆贏水晶宮2比0，同上季聯賽開咧3連敗判若兩隊。

至於熱刺上季中途請來干地救忙，呢位意大利名帥臨危受命都可以幫球隊打入前4位，經過一段時間調整，加上今夏有充裕時間備戰，熱刺整體實力進一步提升，首仗大勝修咸頓4比1，證明有力擠身爭標行列。

車路士過去4季有2季獲得第3位，成為繼曼城、利物浦之後，第3大爭標勢力。事實上，曼、利兩強壟斷局面之前，車路士曾於2015及17年兩次捧英超冠軍，根基深厚，加上球會今夏易主，被美國財團收購，預料會大肆投放資金發展，誓要重奪英超冠軍。