【夢幻組合】尼馬創造4球　美斯倒掛金勾

周日(7日)凌晨法甲，今季換帥嘅巴黎聖日耳門(PSG)首仗立即盡顯霸氣，作客以5比0大勝克萊蒙特，尼馬創造4個入球，包括射入1球及貢獻3次助攻，踢出近年代表作，呢位30歲巴西國腳專注踢波，果然有「世三」風範。

PSG首席射手基利安麥巴比缺陣之下，尼馬同美斯重演昔日喺巴塞隆拿完美合作，開賽9分鐘，美斯後腳傳畀尼馬射入。尼馬之後分別妙傳畀阿舒拉夫、馬昆奴斯哥利亞建功，PSG上半場領先3球。

PSG控制大局之下，踢到最後10分鐘再入2球，尼馬橫傳美斯射入，最後一球仲精彩，里安度柏利迪斯傳入禁區，美斯背對龍門，心口一控，倒掛金勾射入，展示球王功架。

呢位35歲阿根廷國腳今場梅開二度之後，職業生涯累積入772球，追平巴西名宿羅馬里奧，成為史上入波第3多嘅球員之一。

至於尼馬效力巴黎聖日耳門5年以來，首次上演「助攻帽子戲法」，佢近9次為PSG上陣合共創造17個入球，包括入11球及6次助攻。

尼馬曾經被譽為繼美斯、C朗之後，世界第三出色球員，但佢近年因為表現低迷，加上場外多是非，搞到聲名狼藉，今夏更一度傳出PSG計劃出售佢。幸好尼馬終於覺醒，大踢爭氣波，證明「世三」並非浪得虛名。