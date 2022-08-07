【有片】多蒙特20歲新星做功臣 但不幸傷出

周日(7日)凌晨德甲焦點之戰，多蒙特憑33歲老將馬高列奧斯門前「執雞」，主場以1比0擊敗利華古遜，旗開得勝。多蒙特今季失去射手艾寧夏蘭特，新加盟前鋒施巴斯坦賀拿患癌長抖，另1位新兵艾迪耶美今仗雖然成為間接贏波功臣，但不幸受傷，令多蒙特鋒線再受打擊。

開賽9分鐘，多蒙特就打開紀錄，尤素法莫高高左路傳中，艾迪耶美伏兵遠柱起腳，利華古遜門將哈迪基僅僅撲到，但皮球仍然溜向白界線，馬高列奧斯上前補多1腳入網。

20歲嘅艾迪耶美成為間接入波功臣之後，卻喺23分鐘被對手踢踢，退下火線，由杜根夏薩特入替。其後多蒙特幾乎拉開紀錄，祖迪比寧咸勁射僅斜出，杜根夏薩特有1次門前失機。

利華古遜站穩陣腳後，開始反擊，中場艾斯基柏拉斯奧斯曾經頭槌破網，但因為越位在先，被判入球無效。前鋒柏德列舒希克近門起腳，被多蒙特門將基哥高保救出。

後備上陣嘅阿斯蒙橫傳導致多蒙特球員撞入自己龍門，但因為阿斯蒙越位在先，利華古遜第2次食詐胡。

踢到補時，利華古遜門將哈迪基衝出禁區外犯手球，被球證出示紅牌趕出場，最終多蒙特維持贏1比0。