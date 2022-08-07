李斯特城歎私房菜有口福

周日(7日)晚英超早場之一，李斯特城主場迎戰賓福特。雙方今季同樣面對主力離隊，相比下「狐狸」李斯特城整體實力仍然較佳，加上近4次同賓福特交鋒，李斯特城全勝，擺明格食格，一於再追主勝。(Now 622周日晚9時直播)

李斯特城今夏仍然未簽入重要新兵，鋒線上繼續靠占美華迪及伊恩拿祖爭取入球，中場由占士麥迪臣指揮大局，以原有班底出擊，勝在夠默契。

唯一令人意外，係協助球隊捧英超及英足盃冠軍嘅門將兼隊長卡斯柏舒米高離隊，轉投法甲球會尼斯，防線冇咗呢位大哥指揮，的確令人有啲擔憂。

好彩蘇恩古及莊尼伊雲斯等守將身經百戰，相信可以將卡斯柏舒米高離隊嘅負面影響減到最低。

賓福特防守欠佳易失波

上季升班後有驚喜演出嘅賓福特，未能留住基斯甸艾歷臣，呢位丹麥中場轉投曼聯後，球隊進攻組織力勢必受削，鋒線上惟有靠艾雲東尼單打獨鬥，效果肯定事倍功半。

加上佢哋防守向來不穩，上季38場聯賽失咗56球，仲多過降班嘅般尼，恐怕難以抵擋李斯特城來犯，一於撐「狐狸」打響新季頭炮。

直播表

周日5:00pm 日乙 秋田藍閃電 Vs 水戶蜀葵

有線602、662台

周日6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 橫濱水手

有線601、661台

周日6:00pm 日職 湘南比馬 Vs 北海道札幌岡薩多

有線604、664台

周日6:00pm 韓職 全北汽車 Vs 蔚山現代

無綫85台

周日7:00pm 法甲 圖盧茲 Vs 尼斯

Now 639

周日7:00pm 蘇超 喜伯年 Vs 赫斯

Now 638

周日7:30pm 德乙 凱沙羅頓 Vs 聖保利

on.cc東網

周日8:30pm 荷甲 維迪斯 Vs 飛燕諾

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 曼聯 Vs 白禮頓

Now 621

周日9:00pm 英超 李斯特城 Vs 賓福特

Now 622

周日9:00pm 法甲 里爾 Vs 歐塞爾

Now 639

周日11:05pm 法甲 雷恩 Vs 羅連安特

Now 639

周日11:30pm 英超 韋斯咸 Vs 曼城

Now 621、611

周一2:45am 法甲 馬賽 Vs 蘭斯

Now 639