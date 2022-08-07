李斯特城歎私房菜有口福
2022年08月07日 13:01
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(Getty Images)
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周日(7日)晚英超早場之一，李斯特城主場迎戰賓福特。雙方今季同樣面對主力離隊，相比下「狐狸」李斯特城整體實力仍然較佳，加上近4次同賓福特交鋒，李斯特城全勝，擺明格食格，一於再追主勝。(Now 622周日晚9時直播)
李斯特城今夏仍然未簽入重要新兵，鋒線上繼續靠占美華迪及伊恩拿祖爭取入球，中場由占士麥迪臣指揮大局，以原有班底出擊，勝在夠默契。
唯一令人意外，係協助球隊捧英超及英足盃冠軍嘅門將兼隊長卡斯柏舒米高離隊，轉投法甲球會尼斯，防線冇咗呢位大哥指揮，的確令人有啲擔憂。
好彩蘇恩古及莊尼伊雲斯等守將身經百戰，相信可以將卡斯柏舒米高離隊嘅負面影響減到最低。
賓福特防守欠佳易失波
上季升班後有驚喜演出嘅賓福特，未能留住基斯甸艾歷臣，呢位丹麥中場轉投曼聯後，球隊進攻組織力勢必受削，鋒線上惟有靠艾雲東尼單打獨鬥，效果肯定事倍功半。
加上佢哋防守向來不穩，上季38場聯賽失咗56球，仲多過降班嘅般尼，恐怕難以抵擋李斯特城來犯，一於撐「狐狸」打響新季頭炮。
直播表
周日5:00pm 日乙 秋田藍閃電 Vs 水戶蜀葵
有線602、662台
周日6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 橫濱水手
有線601、661台
周日6:00pm 日職 湘南比馬 Vs 北海道札幌岡薩多
有線604、664台
周日6:00pm 韓職 全北汽車 Vs 蔚山現代
無綫85台
周日7:00pm 法甲 圖盧茲 Vs 尼斯
Now 639
周日7:00pm 蘇超 喜伯年 Vs 赫斯
Now 638
周日7:30pm 德乙 凱沙羅頓 Vs 聖保利
on.cc東網
周日8:30pm 荷甲 維迪斯 Vs 飛燕諾
無綫myTV Super
周日9:00pm 英超 曼聯 Vs 白禮頓
Now 621
周日9:00pm 英超 李斯特城 Vs 賓福特
Now 622
周日9:00pm 法甲 里爾 Vs 歐塞爾
Now 639
周日11:05pm 法甲 雷恩 Vs 羅連安特
Now 639
周日11:30pm 英超 韋斯咸 Vs 曼城
Now 621、611
周一2:45am 法甲 馬賽 Vs 蘭斯
Now 639