擔任不同崗位　JSR學員獲益良多

舉行兩天的「香港賽馬會社區盃三人籃球錦標賽」，在周日（7日）步入尾聲，其中兩位香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃（JSR）學員，皆表示在過程中獲益良多。

JSR學員除了負責採訪外，亦需要安排場地佈置及賽制等。本身為大學羽毛球隊一分子的學員湯堅信（Kin），於周日負責報幕員及拍攝，他坦言以往對籃球比賽背後的運作認識不多，而這個活動正好令自己，對未來從事體育相關的工作，有更好準備：「因為我本身都係讀體育㗎嘛，遲啲都可能做體育相關嘅工作，我諗一定會涉及搞活動同比賽，籃球更試過可能係香港比較流行嘅運動，所以我覺得有咗呢個經驗，試過唔同崗位，咁之後組織活動，都可以安排得更加好。」

至於負責場邊記錄數據及現場報導的葉卉晴（Alice），認為這次體驗有趣，因為自己以往接觸籃球，亦甚少了解籃板等比賽數據。Alice指自己周六已有嘗試紀錄數據，及後更有翻看首日賽事，從而留意自己有沒有記錄錯誤，但她笑言自己仍不時忘記統計數據：「有時都會失神，或唔小心聚焦咗喺場比賽度，就唔記得咗自己要統計，就可能要問吓拍擋睇唔睇到。」