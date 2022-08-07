曼市雙雄攜手登場　看點多籮籮

周日(7日)晚英超，「曼市雙雄」曼聯、曼城將分途出擊！「紅魔鬼」曼聯請來荷蘭名帥坦哈格執教，到底會煥然一新，或者又係同以前一樣呢？第一擊主場鬥白禮頓，將會睇到端倪。英超兩連冠嘅曼城早前痛失社區盾，今仗作客韋斯咸當然想贏波省番靚個金漆招牌，但係咪咁易呢？

紅魔大逼搶招呼白禮頓

英超首輪重頭戲，曼聯主場迎戰白禮頓，「紅魔鬼」改朝換代，由新領隊坦哈格執教，為重建王朝揭開新一頁。坦帥強調紀律、逼搶及悅目嘅進攻足球，新季主場第一擊定必全力進攻，佢哋近9次對白禮頓8次開3球或以上，大家等睇入球騷，捧中位數2.5球大盤！(Now 621周日晚9時直播)

C朗正選登場？

曼聯今夏由阿積士挖角坦哈格出任領隊，多位主力保羅普巴、尼曼查馬迪、卡雲尼等相繼離開奧脫福，近期簽入杜維爾馬拉西亞、基斯甸艾歷臣及利辛度馬天尼斯。

雖然王牌C朗去留問題仍存在隱憂，但球隊早前到遠東集訓，C朗未有隨隊下仍能交出好表現，查頓辛祖及拉舒福特亦喺多場熱身賽中取得士哥，攻力依然有保證。

由於安東尼馬迪爾有傷在身，坦哈格今仗大有機會焗用C朗，呢位葡萄牙巨星上季各項賽事為「紅魔鬼」攻入24球，專門喺大賽做騷，今場新球季第一擊，做慣主角嘅C朗定必爭取士哥。

白禮頓上季38仗僅輸11場，係輸波場次並列第4少嘅球隊，相當硬淨；球隊今夏有中場比蘇馬離隊，古古列拿賽前改投車路士，其餘主力仍然在陣，整體實力冇太大影響。「海鷗」對曼聯經常大手交易，包括上季季尾4比0大炒「紅魔鬼」，入球大不容錯過。

莫耶斯有計遇強愈強韋斯咸剋住藍月亮

至於上季英超冠軍曼城壓軸出場，作客硬撼韋斯咸。「藍月亮」上仗社區盾不敵利物浦，球員仲未操起狀態；「錘仔幫」韋斯咸喺莫耶斯執教之下，表現四平八穩，即使遇上豪門班霸，往往可以令對手吃盡苦頭，加上韋斯咸近3次主場對曼城，法定時間全部打和，今場受讓之下，不妨博讓球主勝。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

莫耶斯嘅戰術風格強調簡單直接，踢法上可能唔夠賞心悅目，但勝在夠晒實用，特別係對住強隊，「錘仔幫」嘅穩守突擊非常奏效，不時可以偷襲得手，最佳例子莫過於上季英超季尾，主場上半場領先曼城兩球，換邊後先至被對手逼和2比2，幾乎破壞曼城奪冠美夢。

睇番上年10月英聯盃，韋斯咸主場同曼城打和0比0，最後更憑互射12碼勝出，「錘仔幫」已經連續3次主場喺法定時間內，惡鬥曼城力保不敗，可見莫耶斯應付「藍月亮」特別有心得，客軍今次想贏波並唔容易。

難破鐵桶陣捧「讓主」

至於成為今季英超奪冠頂頭熱門嘅曼城，簽入神鋒艾寧夏蘭特之後，鋒線人腳的確大為增強，不過呢位挪威射手始終加盟球隊冇幾耐，仍然需要時間同隊友磨合，佢喺社區盾對利物浦就試過門前失機，反映目前狀態不足，今場面對韋斯咸「鐵桶陣」，恐怕入波機會唔大，隨時又出現老鼠拉龜，無從入手嘅情況，曼城作客讓唔起，一於要韋斯咸讓球主勝。