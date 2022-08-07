港超聯　港會友賽3比3激和晉峰

港超聯球隊港會與晉峰，周日（7日）於港會足球場進行熱身賽。結果主隊憑基奧梅開二度，以及里奧臨完場前建功，以3比3激和有黃偉國等球員取得入球的晉峰。賽後港會主帥東尼咸美頓，亦講到球隊組軍情況，並透露將有多位有港超經驗的球員來投。

主場出擊的港會，派出杜國樑鎮守後防中路，里奧與喜比特於中場組織攻勢，有份披甲的基奧擔任箭頭；晉峰方面，葉卓文與曾仲楠夥拍中堅，劉君正坐鎮中場，播磨浩謙負責攻堅。港會開局積極嘗試逼搶，晉峰則嘗試控球在腳組織攻勢。18分鐘，安高沙把握晉峰後場失誤突破後傳中，由基奧門前射入，港會取得領先優勢。41分鐘，鄭璟昊傳中，黃偉國搶前點頂入，為晉峰完半場前扳平比數。

換邊後，晉峰率先入局，54分鐘靠一次長傳攻勢射入反超前的入球。落後的港會積極反撲，70分鐘，基奧接應角球頂入，個人梅開二度，雙方再次回到同一起跑線。比賽後段雙方繼續鬥攻，晉峰把握一次禁區邊緣位置的罰球攻勢，再度反超比數。惟港會臨完場前憑里奧的壓哨入球，最終以3比3逼和晉峰。

港會主教練東尼咸美頓（Tony），賽後亦談及組軍情況，承認正嘗試引入今場梅開二度的基奧：「我哋希望增強前場入球能力，呢方面基奧絕對可以幫到手，佢有豐富經驗，今日成功斬獲兩球，我相信嚟緊佢會入到更多波。」除了基奧之外，Tony透露積施利將會重返港會，他相信這位經驗豐富的後衞重返母會，有助增強球隊整體實力，並提及今場有份出戰的杜國樑，來季亦會為港會助陣。

Tony表示組軍工作仍在進行中，指出球隊中後場人腳有待加強，尤其希望再增添一名中堅。這位港會主帥續指羅賓士高及菲杜化等上季主力，將會繼續留效，惟不少球員目前仍在海外，相信要到本月底才歸隊。

今場為晉峰季前首場熱身賽，總教練何信賢就表示對球隊進攻表現感到滿意：「進攻上變化係多咗，唔會好似以前咁猜嚟猜去入唔到，做到更多直接啲嘅攻勢。」他認為球員體能狀態仍未達要求，希望能夠盡快提升。