珠海連挫浸大中大　社區盃封王

珠海學院周日（7日）於「香港賽馬會社區盃三人籃球賽」4強及決賽，連挫浸會大學及中文大學，勇奪男子組冠軍。

香港賽馬會社區盃三人籃球賽，一連兩日於沙田馬場波地舉行，周日上演男子組4強至決賽大戰。昨日於小組賽擊敗大專冠軍理工大學的珠海學院，周日延續強勢，4強以17比11力挫浸會大學殺入決賽。決賽珠海迎來4強21比9贏嶺南大學的中文大學，前者先聲奪人領先3比0，中大憑區浩軒兩分球止血，珠海鍾俊昇亦以兩分球回敬對手，並與歐陽廣生硬爆籃底搶分，中大其後手感回溫，憑外投反超前至8比6。

中段珠海換入射手黎梓健，聯同胡重光各入2記兩分球，珠海打岀9比1攻勢，一度拋離至17比10。中大尾段憑陳仲儒得4分，另有張復勝、林英喬、區浩軒追分，再度領前19比17。珠海關鍵時刻憑歐陽廣生兩次剷籃加兩罰全中，個人連得4分奠勝，21比19封王。

珠海是日外圍準繩，內線亦有歐陽廣生回歸，戰力提升成為致勝關鍵。昨日因參加畢業典禮未有岀戰小組賽的歐陽廣生，賽後大讚隊友發揮岀色，冠軍意義重大，「大專盃我們未能打入4強有點遺憾，畢業前一起捧盃，感覺很特別。」這位建築系碩士二年級生回顧自己大專生涯，隊友對籃球的熱誠令他感動，「珠海『4子』（葉俊傑、鍾俊昇、蘇尚瀛和鄧志恒）加盟後一度鼎盛，我們以前一向都以寡敵眾，今年訓練有時都不夠10人，但大家都好肯溝通，一起進步。『昇昇』的態度更值得一讚，他雖然超齡不能打大專盃，但每一次訓練他都會來做助教，教好我們。」