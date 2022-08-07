C朗後備入場都冇用　曼聯首戰不敵白禮頓

周日（7日）晚英超焦點戰，曼聯主帥坦哈格寧用基斯甸艾歷臣裝「假9」，都唔畀王牌C朗擔正，搞到新一季首仗即出師不利，喺主場以1比2輸畀「海鷗」白禮頓，坦帥真係自己攞嚟衰。

開咧前屢傳離隊嘅曼聯前鋒C朗，今仗只係先任後備，主帥坦哈格更將新兵中場基斯甸艾歷臣改打箭頭，令人意外。不過一開波右閘達洛治控波甩腳，畀白禮頓快翼李安度杜沙特窄位抽射出界，之後曼聯還以顏色，先有般奴費南迪斯炒飛機，跟住佢再策動反擊，可惜艾歷臣快射被沒收。

去到30分鐘，李安度杜沙特劏穿曼聯防線，韋碧克於左路橫傳，柏斯高哥斯近門射入，白禮頓意外地先開紀錄，9分鐘後輪到馬治勁射，迪基亞救出不遠，柏斯高哥斯執死雞射成2比0。

易邊後曼聯雖然控制戰局，但都冇乜板斧，坦帥惟有53分鐘換入C朗救亡。65分鐘般費於右路傳中，C朗於中路漏頂，但遠柱嘅拉舒福特射高，3分鐘後達洛治於混戰中攻門，阿歷斯麥亞里士打卻擺烏龍追番粒，但最終曼聯仍然輸1比2，坦帥企硬唔用C朗擔正，搞到開壞個頭，認真失策。