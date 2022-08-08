夏蘭特英超亮相「起孖」　曼城2蛋贈韋斯咸

爭標大敵利物浦首仗失分，衞冕嘅曼城周一(8日)凌晨喺英超就旗開得勝，作客2比0輕取韋斯咸，新加盟嘅前鋒艾寧夏蘭特「地標戰」即入2粒盡展身價，呢位挪威射手賽後High到直播爆粗，不過領隊哥迪奧拿就大讚佢嘅態度，可以媲美球王美斯。

曼城今場雖然作客，但就控制晒戰局，全場控球率高達75%，艾寧夏蘭特喺前場威脅力極大，36分鐘先博到12碼親自操刀射入，65分鐘再接應奇雲迪布尼直線，禁區內乖巧熨入。艾寧夏蘭特亦成為2011年嘅阿古路後，第1個首演就入2球嘅曼城球員，「藍月亮」最終憑呢2個入波贏2比0。

艾寧夏蘭特今場本來有機會連中三元，但尾段接應根度簡傳中失之交臂，佢賽後表示：「呢球波我應該要入，真係好XX，但踢波就係咁。」當記者提醒佢要注意言詞，艾寧夏蘭特又改唔到口：「噢，對唔住，X！噢，對唔住。」

曼城領隊哥迪奧拿就大讚艾寧夏蘭特嘅態度：「我鍾意！我有幸教過美斯，佢喺嗰種入咗2球，會想入3球，入咗3球又想入4球嘅球員，頂級前鋒永遠唔會滿足。」呢位前鋒上星期喺社區盾後被批評，哥迪奧拿亦趁機反擊：「社區盾之後有人話夏蘭特踢唔掂英超，依家就變成同亨利、舒利亞、C朗一樣勁嘅最佳前鋒。」