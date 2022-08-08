港超聯　新「綠戰士」現身　鍾偉強羅振庭各有目標

重返港超的和富大埔，周一（8日）於大埔廣福公園球場舉行拜神祈福儀式，其中包括鍾偉強和羅振庭等多位新兵齊齊現身，兩人都對新季各有目標。前者作為大埔2018/19賽季奪冠成員之一，就希望重返球隊後能擺脫傷患困擾，後者則表示會珍惜再戰港超的機會。

為應付新季征途，大埔羅致多位新兵助陣，12名新兵是日齊齊亮相，當中包括曾於2018/19賽季幫助大埔聯賽封王的鍾偉強。闊別3季後重返舊東家，他直言現時心態與當年有頗大差別：「嗰陣時仲覺得自己好後生，所有嘢都可以慢慢去改變，但依家26歲，再經歷過傷患，所有嘢都成熟咗。」「強仔」承認近年表現受傷患影響，新季他希望情況有所改善：「新一季最緊要保持健康，為大埔爭取好成績。」

現年同樣26歲的羅振庭上季一度轉戰甲組，闊別一季後再獲機會重回港超舞台，對此他表示非常珍惜：「始終球員生涯有限，自己年紀話大唔大，話細唔細，自己都諗會唔會可以再試下，所以會更加珍惜做職業球員呢個機會。」他寄望來季能夠交出好表現，爭取入選港隊的機會。