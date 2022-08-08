港超聯　深水埗簽11名新兵　高俊基：唔好包尾

相隔多年再次重返頂級聯賽的深水埗，周一（8日）於深水埗運動場舉行拜神儀式及公布球員名單，當中有11名新球員加盟。總監高俊基在儀式過後接受傳媒訪問，透露新季班費維持約500萬，目標希望能夠避免包尾。

地區球隊深水埗今午在主場深水埗運動場舉行切燒豬、拜神儀式，球隊主席盧永文，以及一眾贊助商代表亦有出席，惟主教練潘文迪、球員麥富城及奧恩博卻因事未有現身。深水埗更即時公布27人大軍名單，由16名原有球員，加上11名新加盟球員組成，當中屠俊翹、周家樂、劉浩霖、陳靜謙等新兵具備港超聯經驗，值得一提曾外流阿爾巴利亞的杜國愉，將首次回港效力。至於5名外援包括簡紹威、尼高拉斯、陳灝、奧恩博，以及曾效力高力北區的泰亞高，隊長則由羅港威、嚴啟華、鄔智銘擔任。

新季即將展開，總監高俊基在儀式過後接受記者訪問，透露班費依然維持約500萬，但資金目前仍在籌集當中，呼籲各界人士、附近商戶及球迷繼續大力支持，增加球隊收入。另外「高基」續指深水埗運動場像旺角大球場般方便，球隊正計劃舉辦嘉年華會、攤位遊戲等活動，以及推行主場季票，吸引更多球迷入場，進一步加強地區的凝聚力。

作為新升班球隊之一，「高基」表示很難與其他球隊比較實力，直言球隊新季目標簡單：「咁當然唔好做最後一隊啦，而三支地區球隊入面就排到中游，但事實上大埔、冠忠南區都比我哋強，希望希望幾支地區隊可以打出個氣氛。」他指球隊目前已開操了約兩星期，進度亦比預期好，期望透過之後的友誼賽找出及改善弱處，繼續慢慢進步及踢出好表現。

球員名單如下：

1.王子聰

4.簡紹威

5.陳靜謙

6.周家樂

7.麥富城

8.尼高拉斯

9.羅港威

10.劉浩霖

11.黃靖揚

12.黎格爾

13.鄧港斌

14.烏哲里

17.屠俊翹

18.嚴啟華

19.黃天朗

21.陳灝

22.林永志

23.杜國榆

28.戴廷匡

31.鄔智銘

39.鄧子均

41.梁星耀

49.周泊鈞

59.林俊維

62.諸榮祖

91.泰亞高

99.奧恩博