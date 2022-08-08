10港將獲頒獎學金　蔡俊彥盼亞運團體賽衝金

港協暨奧委會今日（8日）向10個運動員頒發「Panasonic運動獎學金」，助他們準備杭州亞運和巴黎奧運。得獎者蔡俊彥認為亞運延期有利花劍隊衝擊金牌：「目前團體賽我和張家朗是穩定人選，但尚要時間物識第3、4人。只要定出穩定陣容，我們便會好強，好大機會衝金。」

由港協暨奧委會和信興集團設立的獎學金計劃，於2022年1月至2024年8月期間，為每個運動員提供34萬5600元獎學金，用於教練指導、本地和海外集訓、醫療服務、運動科學等，迎接大型運動會。得獎者包括程小雅（田徑）、伍家朗（羽毛球）、蔡俊彥（劍撃）、連翊希（劍撃）、趙顯臻（賽艇）、何甄陶（游泳）、何鈞傑（乒乓球）、李皓晴（乒乓球）、張瑋桓（網球）及奧斯卡（三項鐵人）。

劍擊隊剛結束漫長賽季回港，蔡俊彥（Ryan）表示得著良多：「這季了解自己多了，找到做運動員的意義。以前覺得有成績才開心，現在與教練、隊友交流都有滿足感，想好好珍惜身體，延長運動員生涯。」被問到今季難忘時刻，他指是仁川大獎賽摘銀，「感覺克服了奧運後的低潮」，但認為自己仍要累積經驗：「會趁休季好好總結，記下遇過的不同情況，明年就會應付到，相信排名也會創新高。」

政府今日放寬入境隔離措施，由7日酒店隔離變成「3+4」。Ryan相信11月新季開鑼後，劍擊隊會回復過往外出比賽數星期、回港、再外出的模式，而非長留海外：「始終要見下家人、朋友才平衡到生活。」上季花劍隊團體賽除了張家朗和蔡俊彥，其餘兩席人選不定，由崔浩然、吳諾弘和楊子加輪流擔任，Ryan認為亞運延期給予教練更多時間物識人選，增強實力衝金。

另外，競走好手程小雅透露，會在體院氧氣房接受兩星期的高源訓練，再於10月赴日參加35公里比賽檢驗成果。