加利仔：曼聯要換球員、管理層同班主

曼聯首仗輸波，名宿圍插，當然唔可以少咗名嘴加利尼維利。「加利佬」認為首仗主場輸波對曼聯打擊好大，為今之計唯有換球員、換管理層團隊，甚至班主格拉沙家族係時候賣盤先有得救。

「加利佬」指出：「白禮頓並非強隊，今場敗仗並唔理想，季前熱身賽球隊畀人好大期望，依家踢成咁真係好大打擊。現時嘅情況，多數曼聯球員都好熟悉，管理層亦明白發生咩事，坦哈格手上係支咩球隊，佢哋需要增兵，坦哈格亦需時適應，不過相信坦哈格都睇到曼聯球員嘅真實水平。」

佢又話曼聯咩料，球迷心中有數：「之前閉門比賽，球員都好自在，因為冇人鬧佢哋，但依家咁多球迷睇住，咁嘅表現係無法令人接受，我相信過去一年球迷都觀察過呢支曼聯，各個位置幾乎冇變過，雖然大家都期望佢哋能夠煥然一新，但實際唔係咁。」

「加利佬」開始插球員同管理層：「領隊需時適應，我唔會指責佢，不過一間公司當員工對工作冇晒熱誠，咁對大家都係一種折磨，不如由得員工離開。至於管理層，過去一年都無法解決問題，買唔到好球員，所有困難仍然存在，佢哋自己心知肚明。」

最後，「加利佬」講到曼聯班主，佢話：「格拉沙家族係時候要賣盤，依家係時候喇。」