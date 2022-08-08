巴塞拖欠美斯5200萬歐元　明夏歸隊找數

巴塞隆拿本周即將啟動第4支經濟槓桿，以解決新球員註冊問題，但佢哋之前積壓嘅欠薪仲未付清，累計高達3.89億歐元，其中已離隊一年嘅美斯仲有條尾數，金額高達5200萬歐元，所以美斯明年夏天一定會返巴塞。

由於上一任會長巴度美奧理財不善，加上新冠疫情爆發，令球會債台高築，之前已多次減薪，亦曾3度推遲出糧，積落一大堆欠薪未找數，其中美斯最多，共5200萬歐元，另外碧基尚欠3100萬歐元、布斯基斯2700萬歐元、佐迪艾巴2300萬歐元、法蘭基迪莊2000萬歐元等。

根據西甲賽會規定，巴塞今夏必需將薪酬總額由5.6億歐元下調至4億歐元，所以上述幾位現役巴塞球員要繼續推遲出糧，並要接受減薪，其中迪莊不但要降薪，更要放棄1300萬歐元欠薪，如果唔接受，就要賣去曼聯或車路士。

至於美斯條數，巴塞打算明年夏天等佢同巴黎聖日耳門約滿，就免費簽返佢，到時佢再幫巴塞上陣，球隊財政好轉，筆數就可以慢慢還。