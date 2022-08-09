曼聯閉門熱身炒業餘隊　C朗再缺陣原因不明

喺英超開鑼戰輸畀白禮頓嘅曼聯，周二(9日)凌晨安排一場閉門熱身賽，順利以5比1大勝英格蘭第5級別球隊夏利法斯城，呢場比賽係為上場聯賽冇份正選嘅球員安排，希望佢哋透過比賽提升狀態，賽前消息指C朗拿度亦會上陣，但佢最終連1分鐘都冇踢到，原因未明。

曼聯官網未有報道呢場比賽，不過英國《BBC》等媒體消息，曼聯今場以對白禮頓冇份踢正選嘅球員為主，包括華拉尼、雲迪碧克、杜維爾馬拉西亞等球星都有上陣，結果「紅魔鬼」靠阿密特迪亞路梅開二度，加上艾歷拜利、華拉尼同占士加拿各建一功，輕鬆大勝5比1完場。

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賽前消息一直指C朗會粉墨登場，呢位葡萄牙國腳喺開鑼戰只係後備上陣踢咗37分鐘，領隊坦哈格亦指佢狀態未跟得上大隊，呢場閉門熱身本來係佢提升狀態嘅好機會，但最終C朗都係冇落場，暫時未知缺陣原因。曼聯下場聯賽係周日(14日)凌晨作客賓福特，C朗可唔可以做正選仍屬疑問。

據報曼聯今場正選陣容：

湯希頓

雲比沙卡‧艾歷拜利‧華拉尼‧杜維爾馬拉西亞

伊巴爾‧占士加拿‧雲迪碧克

加拿祖‧艾蘭加‧阿密特迪亞路