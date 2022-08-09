曼聯轉會B計劃　傾掂拉比奧特等佢阿媽答覆

曼聯領隊坦哈格英超第1擊輸波，即刻加多兩錢肉緊增兵救亡，收購法蘭基迪莊計劃遲遲冇進展下，據報球隊已準備行B計劃，目標係法國中場拉比奧特。據報曼聯同祖雲達斯已就1,500萬鎊轉會費達成協議，依家要同呢位法國國腳斟個人條件，不過拉比奧特阿媽兼經理人出名「麻煩」，隨時會係轉會絆腳石。

英國《The Athletic》報道，曼聯等緊法蘭基迪莊同巴塞隆拿合約糾紛嘅結果，同時亦做定第二手準備，同祖雲達斯就拉比奧特轉會進行談判，由於呢位法國中場只剩1年合約，而祖記亦希望將佢踢走，「放人」絕對冇難度，《太陽報》指兩會已就1,500萬鎊轉會費傾掂數。

不過，拉比奧特媽媽兼經理人Veronique就唔易應付，呢位「星媽」過去曾經同球會巴黎聖日耳門總監衝突、要求跟埋個仔出外集訓、強行入訓練場睇練習、公開炮轟球隊戰術同排陣等等，球圈人士都話同Veronique斟介係「惡夢」，唔少曼聯球迷都戥坦哈格擔心，送走保羅普巴後又迎接另一個「麻煩友」。