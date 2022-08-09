巴塞出絕招！擬告迪莊等球員新約涉犯罪

巴塞隆拿為踢走法蘭基迪莊可以去到幾盡？據英國《The Athletic》同西班牙媒體報道，巴塞認為法蘭基迪莊、碧基等球員同前任會長巴度美奧所簽嘅合約屬於違法，所有參與合約嘅人都涉及犯罪行為，球會上月已向法蘭基迪莊發出律師信作出起訴警告，要求佢哋履行番原有合約。

西班牙《世界體育報》消息指，涉及違法合約嘅球員包括法蘭基迪莊、碧基、達史特根同基文迪朗格勒，佢哋前季同前會長巴度美奧達成減薪續約協議，雖然即時減薪，但合約確保佢哋未來會獲得比減薪數目更多嘅巨額補償，巴塞認為當中涉及「不公平管理罪」，球會律師已經將案件提交檢察部門審理，要求裁定新合約無效。

《The Athletic》報道指，巴塞喺上月15號已經向法蘭基迪莊發出律師信，通知佢依家份合約嘅問題，同時警告所有參與簽合嘅單位都涉嫌犯罪行為，目前未知碧基、達史特根同基文迪朗格勒有冇收到同樣警告信。雖然受到曼聯、車路士斟介，但法蘭基迪莊目前仍堅持留隊，有傳佢係要拎到球會爭佢嘅2,000萬歐元欠薪先肯離隊。