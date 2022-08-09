等足430日！細威終於贏得單打首勝

前網壇世界「一姐」S威廉絲迎來14個月之來的首勝！她周一(８日)在WTA1000的多倫多網賽以直落兩盤淘汰對手，收穫自去年法網之後的第一場單打勝仗，她賽後形容:「我覺得自己好似在隧道裡看到一點光。」

這位40歲的美國網壇傳奇，以6比3、6比4力挫世界排名57位的西班牙女將迪絲(Nuria Parrizas Diaz)，闖入多倫多網賽女單次圈，這是她自去年法網後再贏得女單勝仗，時隔足足430日，而6月她出戰溫網爭逐傷停一年的首仗，可惜打足三個小時因傷患影響憾負離場。

「我覺得自己就似在隧道裡看到一點光，最近它常常出現，我已急不及待想捉住它，我愛打球，實在太奇妙；有時候你只想盡自己努力去享受時光，而且是盡自己所能。」曾在多倫多三次奪標的細威，下仗將面對東京奧運金牌得主賓錫絲或馬田高娃（Tereza Martincova）的勝方。

細威是自2000年後第4位年屆40而在WTA賽事上亮相的女將，過去三人包括美國「女金剛」娜華蒂露娃、日本的伊達公子及其家姐「大威」V威廉絲。曾於世界排名佔上「一姐」位置達300周的細威，目前世界排名已經跌落407位，而她為本月的美網作準備，期望在自己家鄉爭逐這個本年的最後一個大滿貫，「每次在家鄉比賽都很有推動力，發揮都特別打得好。」