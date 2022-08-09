屈福特神鋒轟60碼金球　12碼反而宴客

周二(9日)凌晨英冠大戰，屈福特作客被西布朗逼和1比1，「大黃蜂」球星伊斯美拿沙亞成為焦點人物，呢位塞內加爾前鋒上半場離門60碼轟入「碧咸式」超級金球，可惜伊斯美拿沙亞喺比賽尾後12碼宴客，成為球隊失分罪人。

今季降班英冠嘅屈福特，坐擁伊斯美拿沙亞、艾曼紐丹尼斯同祖奧柏度呢條豪華鋒線，自然被視為升班熱門，今場作客西布朗12分鐘就先拔頭籌，伊斯美拿沙亞喺中圈線後面拎波波，見西布朗門將走咗出嚟，第一時間大腳射入空門，英國《每日郵報》統計途程足足60碼，而由起腳到入波時間只係2.61秒，難怪被視為「全年金球」熱門。

不過屈福特之後無以為繼，完半場前被西布朗追成平手，屈福特喺73分鐘再獲12碼，不過60碼入到波嘅伊斯美拿沙亞，喺12碼點反而射唔入，最終兩隊踢成1比1平手。西布朗領隊布魯士賽後表示：「我唔知應該為沙亞拍手掌，定係要問下龍門去咗邊？一個好出色嘅球員入咗個精彩入球，不過我都為我哋門將高興，佢救12碼幫球隊拎番1分。」