自由盃巴甲內訌　法林明高再贏冇難度

周三(10日)朝早自由盃8強次回合，繼續上演巴甲內訌，法林明高返主場再鬥哥連泰斯。法林明高首回合淨勝兩球，哥連泰斯要晉級惟有焗攻，但咁樣仲益晒法林明高，隨時輸多場，主勝熱都要再追。(myTV SUPER周三早上8時30分直播)

法林明高持續大勇，各項賽事近8仗獲7勝1和，包括自由盃首回合，憑加比爾巴保沙同迪阿拉斯卡達各建一功，作客贏2比0先拔頭籌。

若果單計自由盃，法林明高今屆9戰錄8勝1和不敗，除咗加比爾巴保沙有5球進帳外，柏度古靴美更以7球並列射手榜榜首，氣勢如虹。

首回合作客照派兩蛋

另邊廂，哥連泰斯狀態一般，各項賽事近8仗只得3勝4負1和，如果單計自由盃，今屆9仗法定時間僅得2勝5和2負，包括16強兩回合同小保加互交白卷，要靠互射12碼驚險過關。

哥連泰斯首回合落後兩球，為出線今場冇得揀要豁出去，但佢哋不擅強攻，或令後防暴露更多空位。

何況雙方近7次交手，法林明高取得6勝1負，明顯格食格，主勝捧得過。

直播表

周三2:45am 英聯盃 巴拉福特Vs侯城

有線602、662台

周三2:45am 英聯盃 查爾頓Vs昆士柏流浪

有線601、661台

周三8:30am 自由盃 法林明高Vs哥連泰斯

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