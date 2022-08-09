港超聯　加盟標準流浪　大衞巴拿：鍾意亞洲

港超聯球隊標準流浪周二（9日）宣布，簽入曾於越南、泰國、印尼等球隊打滾的大衞巴拿，這名巴西籍前鋒表示十分喜愛亞洲，尤其香港與其他東南亞國家，在文化上有相近之處，令生活易於適應，希望新季能以表現回應球迷的期待。

現年33歲的大衞巴拿早在2013年，已獲標準流浪時任主教練列卡度推薦加盟，惟最終這位鋒將未有來港，後來轉到泰國發展。大衞巴拿在2020年因治療腳傷回到巴西，康復後曾隨當地兩支全國聯賽球隊訓練，他坦言一直渴望重返亞洲球壇：「我鍾意亞洲，能夠加盟香港球隊標準流浪令我興奮不已，香港、越南、泰國、印尼各有文化，但當中都不乏相似之處，我喺亞洲生活將近10年，所以適應唔成問題。」

新球季即將展開，作為陣中外援之一，大衞巴拿表示自己將會努力奮鬥，希望能以表現回應球迷的期待，他亦相信流浪有力爭取佳績：「有啲港超球隊投放咗好多資源、實力強勁，但我並唔太過在意，只要標準流浪球員齊心、保持高昂戰意，我哋有能力同勁旅周旋。」

球員資料

大衛巴拿（David Bala / David Carlos Teles Veloso）

出生日期：1988年10月25日（33歲）

身高：1米85

曾效力球隊：阿美利加（巴西）、阿美利加諾（巴西）、伊塔佩魯納（巴西）、伊帕廷加（巴西）、康基斯塔（巴西）、盧安達國際（安哥拉）、平陽（越南）、四色菊（泰國）、夜功府（泰國）、南邦（泰國）、曼谷玻璃（泰國）、孔敬FC（泰國）、清邁FC（泰國）、中加里萬丹（印尼）