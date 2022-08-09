法福球迷再出「包場戰術」　皇馬步巴塞後塵？

今屆歐超盃將於周四(11日)凌晨喺中立場芬蘭首都赫爾辛基舉行，由上屆歐聯冠軍皇家馬德里對上屆歐霸盃得主法蘭克福，根據西班牙《阿斯報》爆料，皇馬球迷對今場波冇乜興趣，僅1,700人買波飛。反觀法蘭克福球迷已經掃清所分配嘅8,000張門票，好可能買埋17,000張公眾門票，以「包場戰術」用聲勢嚇窒皇馬。

根據歐洲足協安排，皇馬同法蘭克福各獲分配8,000張門票畀所屬球迷，但皇馬Fans反應冷淡，唔多想飛赴芬蘭睇波，只售出1,700張波飛。

法蘭克福難得可以踢歐超盃，球迷自然渴望見證球隊首次捧盃，所以一早掃晒8,000張門票，由於供不應求，相信有唔少法福克福球迷會去買公眾門票。

球場僅有36,000個座位，若然法蘭克福球迷買埋17,000張公眾門票，再加上原本獲分配嘅8,000張門票，意味屆時可能有25,000位法蘭克福球迷入場，佔近70%座位，猶如主場，聲勢上對法蘭克福大有幫助。

事實上，上屆歐霸盃8強次回合，由於巴塞球迷冷待賽事，令到法蘭克福球迷買咗魯營球場大部份門票，氣勢力壓主隊巴塞隆拿，法蘭克福亦反客為主贏3比2晉級，莫非今場歐超盃又歷史重演？