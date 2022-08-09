蔡再懃張偉康合攻31分滿貫大勝　遊協6連敗

甲一周二（9日）在修頓場館舉行。滿貫面對積分榜榜尾的遊協，寓賽於操，在5人得分上雙，包括蔡再懃和張偉康合力攻入31分下，以104：61大勝，錄得5勝1負，繼續朝著常規賽前2（可直入季後賽）進發。

甲一踏入下半季，遊協未嘗一勝，今場在9人輪換下，面對板櫈深度十足的滿貫，打出爭氣波，首節有胡重光和錢嘉豪射入三分球，僅落後16：22。滿貫寓賽於操，不斷變陣和「打form 」，蔡再懃快攻，配合林俊光、葉俊傑和張偉康的三分，曾拉開17分。惟眾將失誤漸多，亦未能把握籃底「easy basket」，讓遊協有機可乘，陳浩然和胡重光內外開弓，追成40：49回更衣室。

換邊後，胡重光和陳可鈐接連命中遠投，一度追剩4分差，但其後進攻停滯。反觀滿貫開始見真章，鄧志恒利用身型硬爆籃底，上場絕殺南華的張偉康，三分手感持續發燙，在第四節早段拉開逾20分。李瑜豐犯滿離場，令遊協人手更緊，即使胡重光攻入全場最高的21分，仍以61：104慘敗。

球季至今，遊協6戰全敗，接下來還要對上「Big 4」的東方龍獅和永倫，形勢不容樂觀，胡重光直言難免洩氣：「不多不少都會（影響士氣），大家打籃球都想贏⋯⋯」籃球世界成王敗寇，外界只著眼遊協一場場大比數落敗，但箇中困難只有自己知：「球隊大部分是甲一新人，像我還在打大專，要時間適應節奏和磨合，偏偏疫情打下停下，中鋒葉思諾又在上場受傷。」而撇開勝負，有些進步和得著，也只有自己清楚：「開始懂得應對不同逆境，無論是人數或防守。」他續指球隊目標放在名次賽，會力爭護級。