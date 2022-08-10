雲佬教波有「魔性」　燕豪芬加時反勝晉級

周三(10日)凌晨歐聯第3圈外圍賽次回合焦戰之戰，由曼聯傳奇射手雲尼斯達萊執教嘅燕豪芬，戰至加時主場以3比2擊敗摩納哥，兩回合合計贏4比3，晉級下一圈附加賽。

今季首次擔任主帥嘅「雲佬」率領燕豪芬取得佳績，而且戰術充滿激情，難怪網民大讚呢位荷蘭名宿盡得恩師費格遜真傳，睇好佢將來成為曼聯主帥。

燕豪芬首回合作客被摩納哥逼和1比1，今仗返回主場開波21分鐘，由中場柏賓華亞文建功打開紀錄，呢位23歲新星兩回合都取得入球。不過換邊之後，摩納哥大反擊，憑馬利賓、賓耶達各入1球，反超前2比1。

眼見燕豪芬面臨出局危機，今季回巢嘅前鋒盧克迪莊成為英雄，佢喺89分鐘助攻艾歷古迪亞利斯入波，為球隊扳平2比2。盧克迪莊喺加時自己入番1球，協助燕豪芬戲劇性反勝3比2晉級。

燕豪芬今季聘請雲尼斯達萊執教，曾經受到質疑，因為呢位46歲少帥之前只係做過荷蘭國家隊助教，以及燕豪芬青年軍教練，資歷不足。

不過，「雲佬」坐正燕豪芬帥位後，帶領球隊愈踢愈好，包括喺荷超盃以5比3擊敗上季荷甲冠軍阿積士，聯賽開鑼戰以4比1大勝安曼，加上今場歐聯外圍賽劣勢之下反勝晉級，完全睇唔出「雲佬」係教練新丁。

唔少網民認為雲尼斯達萊教波有費格遜影子，可以喺最後關頭扭轉形勢贏波，簡直「魔性彭湃」，曼聯現時最缺乏就係呢種激情，希望「雲佬」不久將來可以重返曼聯，帶領紅魔鬼再上高峰。

另一場歐聯第3圈外圍賽次回合，格拉斯哥流浪主場對聖基萊斯聯，亦充滿激情，由另一位荷蘭名宿雲邦賀斯執教嘅格拉斯哥流浪，首回合作客輸0比2，次回合主場憑達華尼亞、高拉克、迪文以3比0大勝聖基萊斯聯，兩回合合計贏3比2晉級附加賽。

值得一提，格拉斯哥流浪同燕豪芬將於附加賽交鋒，意味雲尼斯達萊同雲邦賀斯兩位荷蘭同胞只能活一人。