球后即將告別！細威：專注另一樣重要事情

擁有23個大滿貫錦標的美國網壇傳奇S威廉絲，在社交平台上宣告在今年美網之後「離開球壇」，專注「另一樣重要事情」，意味着這位網球經典掛拍，結束輝煌的職業生涯。

日前以40歲之齡在430日後贏得首場女單賽事的細威，在社交平台上載了自己在著名雜誌《Vogue》美國版的封面，標題寫上『歡送莎蓮娜....可怕的再見」，「人生總會要在不同的方向上作出決定，這常常都是一個艱難的決定，特別是當你取捨一樣非常愛的事情，我真是很享受網球，但現在要進入倒數，我要專注做好媽媽，有另一個目標，但仍是充滿激情的莎蓮娜！未來數周將會津津有味！」

因傷病而休戰了一年的細威，6月於溫網復出首場單打賽事，可惜一輪遊出局，而她其後表示會在本月29日展開的美網，在家鄉亮相爭逐今年最後一個大滿貫，想不到這成為了她生涯的告別戰。細威在文章表示:「我永遠都不想用退役這個字，我不停去想還可以有什麼解說，或者說『進化』來形容，我希望從網球去進化，走向自己另一條更重要的路。」

這位曾位於世界第一達300周的網壇巨星續稱：「較為可惜是我今年的溫網未準備得好，當我不知道自己是否已準備去贏美網，但我會嘗試。」細威自1995年轉為職業，是過去30年女子網壇最具霸氣的球員，她與姐姐V威廉絲在球壇創下不少輝煌紀錄，細威於生涯贏過73個單打冠軍、23個女雙及2個混雙錦標，當中包括39個大滿貫。

下月將踏入41歲的細威，自2016年懷着身孕贏得溫網後，專注照顧愛女Olympia，並在網球界之外作不同發展，包括推出時裝品牌，而她在專訪中更表示，與丈夫期望可以再「生B」，為家庭增添成員。