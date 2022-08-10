自由盃森巴大戰　睇侯克表演

南美自由盃8強次回合大戰，彭美拉斯主場迎戰明尼路。力爭自由盃3連霸的彭美拉斯，首回合作客落後2球劣勢下，以2:2驚險逼和上季巴甲盟主明尼路，可見兩隊實力接近，事實上雙方近5次交手全賽和，難分高下，今仗碰頭一於再追和局。(無綫myTV Super周四早上8時30分直播)

作客入球在手睇定踢

彭美拉斯已連奪兩屆自由盃冠軍，爭冠經驗極之豐富，射手朗尼、拉菲爾拿華路各以7球在自由盃射手榜並列第一，火力強大。

不過彭美拉斯應付淘汰賽經驗老到，不會立亂進攻，上屆4強火併明尼路，首回合主場踢成0:0，次回合作客則踢成1:1，憑作客入球優惠氣走強敵。今仗情況類似，彭美拉斯目前有兩個作客入球在手，今仗只要保持不失，或踢成少於2個失球的和局，便可過關。

明尼路今季於巴甲暫落後榜首彭美拉斯10分之多，衞冕機會渺茫，惟有寄望自由盃。事實上明尼路首回合有美滿開局，憑侯克及對方烏龍球一度領先2:0，可惜仍被追和，現時形勢被動，能否晉級只能盡力而為。

直播表

周三6:00pm 韓職 FC水原Vs全北汽車

無綫myTV Super

周四2:45am 英聯盃 錫周三Vs新特蘭

有線601、661台

周四3:00am 歐超盃 皇家馬德里Vs法蘭克福

Now 643

周四8:30am 自由盃 彭美拉斯Vs明尼路

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周四8:30am 自由盃 泰拿尼斯Vs沙士菲

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