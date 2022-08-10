【東體爭議】急救中場！利物浦應簽迪莊

利物浦上場英超僅逼和富咸，痛失2分，一條中場線表現備受批評，好多紅軍球迷呼籲會方今夏簽入中場球員，否則難同曼城抗衡。利物浦《回聲報》獻計，認為利物浦應該加入爭奪法蘭基迪莊，取代「玻璃腳」堤亞高艾簡達拿。

利物浦中場線的確隱憂重重，隊長佐敦軒達臣無復當年之勇，阿歷士張伯倫、拿比基達只剩下1年合約，法賓奴、堤亞高艾簡達拿經常受傷。

特別係堤亞高艾簡達拿效力紅軍第1季就因傷錯過14場英超，第2季又錯過13場，今季踢首場英超就受傷，需要抖6周，實在唔可靠。

因此《回聲報》認為利物浦應該把握巴塞要出售法蘭基迪莊，趁機搶人，將佢打造成球隊新中場核心。

呢位25歲荷蘭國腳拒絕轉投曼聯，只因對方冇得踢歐聯，利物浦可以滿足到佢，更何況紅軍仲係英超及歐聯爭標熱門球隊，對於迪莊有吸引力。

同埋車路士都睇中法蘭基迪莊，如果利物浦可以捷足先登簽到佢，變相打擊車仔，避免1位猛將落入勁敵手上，可以話係一舉兩得。