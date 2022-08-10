亞冠盃　友賽因天雨取消　朱Sir : 打亂部署

正在南韓積極備戰「亞冠盃」16強的傑志，原定周三（10日）早上將與韓職前列分子FC首爾進行友賽，但比賽最終因天雨關係取消。「藍鳥」總監兼主教練朱志光接受訪問時，承認打亂球隊部署，而之後的訓練計劃亦可能受影響。

首爾近日持續降下暴雨，正率隊在當地集訓的傑志總監兼主教練朱志光表示，球隊早前雖然照樣練習，惟考慮過不少因素後，最終決定取消今場友賽：「其實之前練波已經唔敢安排比較強度高嘅訓練，始終場濕地滑，特別真草，草地濕水後鬆咗嘅話，球員比較容易扭傷。」

「藍鳥」今次到南韓合共進行5場熱身賽，之後便直接飛到日本，為「亞冠盃」淘汰賽作最後備戰，而在今場對FC首爾的賽事取消後，「朱Sir」承認有點打亂部署：「我哋去南韓其中一個目的，就係想搵水平高嘅球隊踢熱身賽；距離16強仲有一個星期多少少，嚟緊我嘅訓練計劃都可能要變一變，盡力再調整好，希望到時可以踢場好波。」

傑志周六（13日）早上將進行在南韓的最後一場友賽，對陣另一韓職球隊仁川聯，下周五（19日）便會出戰「亞冠盃」16強，硬撼泰國球隊巴吞聯。