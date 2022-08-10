港超聯　大衞巴拿友賽入波　標準流浪大勝香港U23

備戰新賽季港超聯的標準流浪和香港U23，周三（10日）假將軍澳足球訓練中心進行友賽。結果流浪在新兵大衞巴拿及林學曦齊齊取得士哥下，最終以7比0大勝香港U23。

早前正式加盟流浪的巴西前鋒大衞巴拿，以及重返球隊的林學曦，今場齊齊擔正，隨港隊完成「東亞盃」征途的余在言及姚浩明，亦出現在正選大軍中；香港U23則派出顏翱天負責把關，黎培基及郭子堦等坐鎮中場，袁世傑等負責攻堅。受熱帶風暴「木蘭」影響，本港天氣不穩，比賽亦要在豪雨下進行。

賽事分3節進行，每節25分鐘。主動逼搶的流浪，開局就佔據場上主動權，祖連奴一次落底傳中，林學曦搶前點攻入。僅僅兩分鐘後，流浪取得角球攻勢，後上助攻的金旻奎人群中勁射破網，為流浪贏到2比0。其後祖連奴送出妙傳，大衞巴拿單刀推過出迎的顏翱天射入空門，幫助流浪完首節前取得3球領先優勢。

第2節初段，流浪獲得12碼機會，由林衍廷操刀射入，進一步拉開比數。落後的香港U23嘗試反撲，惟鄧筵霑兩次遠射都威脅不大。流浪得勢不饒人，再有林遼太憑一次角球攻勢頂入，以及劉智樂禁區內射入，以6比0完成第2節。最後1節流浪繼續搶攻，憑正與球隊跟操的呂卓芹，禁區頂勁射得手，最終鎖定7比0勝局。

新加盟的前鋒大衞巴拿首次落場面對港超對手，隨即取得入球，標準流浪教練賴嘉輝賽後亦大讚球員能力，更形容巴拿與隊友合拍，但需要繼續提升狀態：「佢一定係有級數嘅球員，只不過佢之前有傷患，所以好耐冇比賽，要真係提升返個比賽狀態，呢樣我哋唔擔心，起碼仲有兩個禮拜，希望開季嗰陣時，可以做返受傷前嘅巴拿。」

談到回歸母會嘅林學曦，「賴sir」認為他在球隊的作用十分大：「自己去又得，同隊友配合又得，同埋最重要嘅係，佢唔使適應都識得我哋嘅打法，因為佢之前喺我哋度夾慣。」「賴sir」又指今場友賽可收練兵之效，能令新球員適應球隊打法。提升球員信心，以及觀察球員間的配搭。

香港U23教練司徒文俊賽後坦言今場失球比預期多，認為球隊過早失球影響球員信心，但「司徒sir」強調球隊不會從此必然採取較保守的戰術：「要視乎對手，當然對住有超聯經驗同能力嘅球隊，可能未必會好主動，但係咪要被動，我就唔想呢班小朋友踢得太被動，因為佢哋踢被動嘅足球，對於佢哋嘅學習未必係1個理想嘅安排。」同日香港U23透過Facebook專頁，宣布簽入前凱景港日混血後衞宋紘毅，此子將會穿起4號球衣。

至於FTC同日晚上，亦有另一支港超聯球隊晉峰，與港隊U20進行友賽，最終晉峰以3比2取勝。