咸美頓談拒演Top Gun：人生最遺憾決定

7屆F1車王咸美頓最近接受訪問時透露，拒演了Top Gun是他人生一個遺憾，他坦言荷里活巨星兼老友湯告魯斯邀請他參演《壯志凌雲：獨行俠》其中一角，但因為與F１賽事撞期因此而拒絕。

經典電影《Top Gun》相隔36年後再推出續集，叫座力強勁，37歲的咸美頓坦言自己是該電影的超級粉絲，最近他接受訪問時表示本來自己有機會在演出，湯告魯斯數年前邀請他演出其中一名機師，但因為正忙於為平治車隊準備賽季，只好拒絕，「我跟湯告魯斯是朋友，他是一個好人，數年前他找我客串《Edge of Tomorrow》建立了友誼，當我聽到Top Gun有續集，噢，我的天；我不介意任何角色，但我是個完美主義者，這是我人生最遺憾的決定。」

至於提到目前在平治車隊的情況，今年暫時他的最佳戰績是分站亞軍，他認為車隊已漸入佳境，最近在積分榜亦拉近了與紅牛及法拉利的距離，他形容今季情況與自己在09年賽季有點相似，「當年是我駕過最差的一部戰車，除了引擎其他都很差，但之後我們不斷進步，同樣的今季我們不會放棄，堅持到底。」