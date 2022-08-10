歐超盃皇馬鬥法蘭克福　留名等睇加時

一年一度「歐戰之巔對決」歐超盃今晚爆發，比賽將於中立場芬蘭首都赫爾辛基舉行，由上屆歐聯冠軍皇家馬德里對上屆歐霸盃得主法蘭克福。皇馬雖然整體實力比較強，但西甲仍未開鑼，球員狀態成疑，不宜高估，遇上踢法硬淨嘅法蘭克福，要入球並唔容易。考慮到近4屆歐超盃法定時間全部打和，一於再敲和波。(Now 643周四凌晨3時直播)

皇馬上季勇奪西甲及歐聯冠軍，球員經歷成功球季後，爭勝飢渴感有所下降，近期熱身賽表現欠佳，包括不敵宿敵巴塞隆拿，對住墨西哥球隊CF阿美利加亦僅打和。

事實上，皇馬受到主力老化問題困擾，首席射手賓施馬已34歲，中場大腦莫迪歷更加年屆36歲，相信要用更多時間調整狀態，加上歐超盃象徵意義大於競賽，皇馬亦未必搏盡，以免出現傷兵問題，影響新球季成績。

法蘭克福一心爭盃唔易啃

至於德甲球隊法蘭克福上季爆冷捧歐霸盃，全因球員表現出頑強鬥志，包括8強對另一支西甲勁旅巴塞隆拿，兩回合取得1勝1和，可見佢哋面對傳統大球會亦毫不畏懼。

德甲已經開鑼，雖然法蘭克福首戰以1比6大敗予拜仁慕尼黑腳下，但該役法蘭克福收起唔少主力，並唔可以作準。加上經過大敗教訓之後，相信今仗會踢得更加謹慎，避免先失波，預料會同皇馬出現拉鋸局面，可能需要加時分勝負，一於博好分頭的和波。