韓天次扳平「J神」漢尼拔狂轟52分　建龍飛馬挫飛鷹

周三(10日)甲一聯賽,升班的建龍飛馬打出漂亮一仗,憑著漢尼拔轟入52分21籃板,及韓天次射入追平三分球,迫入加時,以120:110擊敗崇德飛鷹。

飛鷹外線手感發燙,鍾俊昇、百德新里和奧斯汀射入5球三分,領先19:13,但隨後進攻停滯。建龍洋將漢尼拔趁機硬爆籃底,搭配韓天次和劉家傑的三分冷箭,打出13:0的攻勢,反超前26:19。飛鷹次節繼續大灑「三分雨」,單節轟入8球,呂銘彥和百德新里各自貢獻3球,後者半場已有22分進帳,帶領球隊拉開56:42。

換邊後,建龍射手馮嘉豪右手肘受傷,退下火線,但漢尼拔大爆發,不斷在低位硬食對手,更4次搏得「and 1」,單節豪取19分,加上韓天次尾段的三分球,再反超前1分進入決勝節。漢尼拔未有手軟,飛鷹謝爕雋防守不果,更犯滿畢業,幸好入替的鍾俊昇交足功課,命中兩記遠投,加上蘇志樂關鍵時刻4罰全中,在最後7秒領先106:103。以為勝負已定?韓天次轟入三分,比賽進入加時,建龍飛馬乘勢打出14:4的攻勢,終以120:110勝出。

建龍飛馬有3人得分上雙,「J神」漢尼拔轟入52分21籃板,韓天次射入5球三分,交出23分11籃板,劉家傑則有11分進帳。飛鷹方面,洋將奧斯汀和百德新里合力攻入57分。

建龍賽前錄得1勝4負,排名僅高過遊協,漢尼拔形容今場是「一定要贏的比賽」:「我要盡我的責任,就是得分,賽前還特意看了奧尼爾的片,想要入些樽。」說到韓天次的追平三分球,他難掩興奮:「我的心臟梗在喉嚨,球一進,我就想:ok,是時候搏盡了!」

韓天次憶述讀秒階段一擊,直言是「all in or nothing」:「當時很果斷,覺得有球就放膽射,沒人會judge。其實平時不會射這麼高(拋物線),但不知為甚麼,一出手就感覺會入。」建龍作為升班隊,一直被看低一線,「說我們沒外援,遊協都贏不到,算爭一口氣。」他笑說球隊口號是「let the game speak」,平時不愛玩社交媒體的他,今晚可以「瘋狂洗版」。