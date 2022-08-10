韓天次扳平「J神」漢尼拔狂轟52分　建龍飛馬挫飛鷹

周三（10日）甲一聯賽，升班的建龍飛馬打出漂亮一仗，憑著漢尼拔轟入52分21籃板，及韓天次射入追平三分球，迫入加時，以120：110擊敗崇德飛鷹。

飛鷹外線手感發燙，鍾俊昇、百德新里和奧斯汀射入5球三分，領先19：13，但隨後進攻停滯。建龍洋將漢尼拔趁機硬爆籃底，搭配韓天次和劉家傑的三分冷箭，打出13：0的攻勢，反超前26：19。飛鷹次節繼續大灑「三分雨」，單節轟入8球，呂銘彥和百德新里各自貢獻3球，後者半場已有22分進帳，帶領球隊拉開56：42。

換邊後，建龍射手馮嘉豪右手肘受傷，退下火線，但漢尼拔大爆發，不斷在低位硬食對手，更4次搏得「and 1」，單節豪取19分，加上韓天次尾段的三分球，再反超前1分進入決勝節。漢尼拔未有手軟，飛鷹謝爕雋防守不果，更犯滿畢業，幸好入替的鍾俊昇交足功課，命中兩記遠投，加上蘇志樂關鍵時刻4罰全中，在最後7秒領先106：103。以為勝負已定？韓天次轟入三分，比賽進入加時，建龍飛馬乘勢打出14：4的攻勢，終以120：110勝出。

建龍飛馬有3人得分上雙，「J神」漢尼拔轟入52分21籃板，韓天次射入5球三分，交出23分11籃板，劉家傑則有11分進帳。飛鷹方面，洋將奧斯汀和百德新里合力攻入57分。

建龍賽前錄得1勝4負，排名僅高過遊協，漢尼拔形容今場是「一定要贏的比賽」：「我要盡我的責任，就是得分，賽前還特意看了奧尼爾的片，想要入些樽。」說到韓天次的追平三分球，他難掩興奮：「我的心臟梗在喉嚨，球一進，我就想：ok，是時候搏盡了！」

韓天次憶述讀秒階段一擊，直言是「all in or nothing」：「當時很果斷，覺得有球就放膽射，沒人會judge。其實平時不會射這麼高（拋物線），但不知為甚麼，一出手就感覺會入。」建龍作為升班隊，一直被看低一線，「說我們沒外援，遊協都贏不到，算爭一口氣。」他笑說球隊口號是「let the game speak」，平時不愛玩社交媒體的他，今晚可以「瘋狂洗版」。