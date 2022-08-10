香港東方6人得分上雙　大炒南青創球隊今季最大勝差

周三（10日）甲一尾場香港東方憑6人得分上雙，末節全隊轟38分，以122比74大勝南青，取得3連勝。而淨勝48分亦創香港東方今季最大勝仗。

賽前3勝2負的香港東方原定於7月26日對建龍飛馬，惟球隊有球員確診，休戰兩周後今場迎來南青。今場東方派出陳兆榮、蘇利文、拉利羅斯、徐遠成和胡卓斌正選上陣，外援拉利羅斯首節發威轟入10分，助球隊以28比19領先南青。

第2節南青的吳家麒與卜聿揚爭搶籃板後受傷離場，令內線更加吃力。東方的楊睿騏此節多次成功切入，更博得「and 1」，聯同拉利羅斯的三分球，6比0攻勢將比分拉開至51比30。楊睿騏單節9分，助香港東方拋離至63比36。

換邊後，香港東方繼續施壓，梁嘉顯和陳翊麟各轟2球三分，將差距拉開至37分，南青眾將力追至51比84，但比賽已提早進入垃圾時間。陳怡富末節博得「and 1」其後再接應林文政後手傳球，一口氣為南青連追5分，惜未能填補逾30分差。東方內線續有胡卓斌、迪維拉和卜聿揚輪流得分，外線亦有李琪、梁嘉顯和陳翊麟合轟15分，最後一節東方狂轟38分，終以122比74大勝南青。香港東方6人得分上雙，拉利羅斯取得全場最高20分，南青則以16分的陳怡富居首。

香港東方今季曾寫下多次大捷，包括於銀牌賽以97比52擊敗建龍飛馬，聯賽亦曾以94比61擊潰安保漢友。而今仗更顯強勁攻擊力，以48分淨勝南青，創下球隊得勝分差新高，以一場大勝為下周二火拼滿貫作最佳熱身。