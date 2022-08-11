「足動校園體驗計劃」x 慈幼學校

由香港足球總會主辦的2021至22年度「中銀香港足動校園體驗計劃」，早前來到位於筲箕灣柴灣道的慈幼學校。4位冠忠南區職球員透過預錄影片，向超過20名校內學生傳授足球訓練秘笈，並不忘分享征戰港超賽場的心得。負責今次活動的校內體育老師，正是前港隊門將陳家麒，同學仔在這位昔日門神和足總教練帶領下，齊齊體驗足球訓練的樂趣。

負責今次校訪計劃的冠忠南區，較早時間派出助教比圖，聯同3位球員史提芬彭利拿、杜度和蔡子濤，為慈幼學校的同學們預先錄製了足球訓練示範影片。雖然因疫情關係，南區職球員未能在活動當日親身到學校，但一班同學仔在影片播放期間，都看得非常入神，並在學校體育老師陳家麒帶領下，去到學校操場親身落場踢波。

是日熱浪來襲，同學仔都跟隨教練指示，做足熱身運動。想在足球場上有好表現，離不開紮實的基本功，在教練安排下，同學們分成4組，先進行磋波和運球等基礎控球訓練，提升大家的球感。其後訓練難度提升，教練在操場設置兩個龍門，讓同學們進行分組對抗，努力將皮球射入門框內，此時南區職球員在影片中提及的射門「貼士」大派用場，同學們都謹記比圖的教訓，起腳一刻重心腳與皮球形成水平線，務求讓射門更加精準。

活動去到尾聲，同學們從主持人Iris手中，接過足總提前準備的精美禮品，包括「港超聯天書」、文件夾和迷你皮球。雖然一班同學仔在訓練過後都大汗疊細汗，但又得踢波又有禮物收，大家都顯得非常開心。有份參與今次活動的小五生張烯堯，就直言非常享受與同學一齊鬥波的時光：「我最鍾意比賽嘅環節，因為可以學到團隊合作，仲可以射下波，玩得好開心。」而小六生熊晞然現時亦是東方青年軍的一員，他就認為今次校訪活動的訓練模式，與青年軍雖然有分別，但仍非常享受整個過程。

陳家麒：球場學寶貴道理

慈幼學校作為傳統男校，校長陳婉琪認為足球是深受校內男生熱愛的一項運動，她深信今次活動除了能夠讓學生進一步提升對踢波的興趣，同時讓學生學到寶貴的道理：「足球比賽講求團體合作，當中同學透過學習體育精神，鍛鍊出堅毅、不屈不撓同埋勇於面對失敗嘅品格。」校內體育老師陳家麒透露今次活動除了找來足球校隊成員之外，亦挑選不少熱愛運動的同學參與，對此安排陳家麒表示：「希望畀多啲同學接觸足球，感受正規訓練係咩一回事。」畢業於香港教育學院（現稱教育大學）陳家麒作為前港超球員，很清楚參與足球運動對小朋友帶來的正面影響，他希望同學在球場上學到的道理，日後能運用於學習及工作。

比圖分享成功之道團結做到最好！

冠忠南區職球員在預錄影片示範足球訓練技巧和心得之餘，亦不忘接受主持人劉舜文訪問。在過去一季港超聯，取得不俗開局的南區，一度高踞聯賽積分榜榜首，比圖亦分享到球隊成功之道：「南區球員、教練同球會高層非常團結，盡力做到最好，我哋唔係港超聯中預算最高嘅球隊，但我哋努力從中取得平衡，球員由第一日開始，已經好清楚我哋嘅計劃，勝仗隨之而來，球員出色表現功不可沒。」賽季最終以腰斬告終，但比圖誓言來季球隊必定會捲土重來：「由第一日開始，我哋就會全力以赴，希望可以攞到好嘅開局。」

「肥彭」教射波：回歸基本步

踢波最值得享受的快感，莫過於入球的一瞬間，這種感覺對過去一季腳風奇順的南區頭號射手史提芬彭利拿不會陌生。被問到有何「數胡」秘訣與同學仔分享的時候，「肥彭」就勸喻一班小球員要回歸基本步：「每日堅持訓練係最基本，唔停咁去練習，用盡全力射波，感受龍門同球網，只要做好準備，當比賽中你喺禁區內接到個波，自然就會取得入波。」

慈幼學校點燃火炬照耀人群

慈幼學校創立於1951年，秉承慈幼會創辦人聖若望‧鮑思高神父的「預防教育法」，藉着理智、宗教和仁愛，慈幼學校全體教職員熱誠地參與學生的學習和課外活動，使學生具體地感受到老師的愛護和教導，享受愉快的童年生活，繼而服務社群，成為良好的公民。

學校校訓「點燃火炬，照耀人群」，以學生「靈、德、智、體、群、美」六育均衡發展為目標。學校積極鼓勵同學參與課後活動，校內為多個運動項目設有校隊，其中就包括足球校隊，藉此幫助學生建立活躍及健康的生活模式、培養良好品德，給予具潛質的同學一個平台展現他們的潛能、建立自信，並於比賽過程中不斷挑戰自己。