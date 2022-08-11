皇馬勇奪歐超盃　賓施馬破紀錄擸硬金球獎

皇家馬德里喺西甲開鑼前再贏冠軍，呢支歐聯盟主周四(11日)凌晨歐超盃，憑阿拉巴同賓施馬各建一功，以2比0擊敗歐霸冠軍法蘭克福，歷史性第5次捧走歐超盃。法國前鋒賓施馬勇態持續，今場入波令佢超越傳奇前鋒魯爾，成為皇馬史上入波第2多球員，連教練安察洛堤都話金球獎已係佢囊中物。

皇馬今仗以歐聯決賽相同陣容出戰，新兵魯迪格同曹亞文尼先任後備，合作純熟嘅皇馬37分鐘先拔頭籌，阿拉巴接應卡斯米路頭槌二傳，龍門口輕鬆射入。換邊後皇馬繼續控制戰局，卡斯米路曾遠射中楣彈出，去到65分鐘賓施馬禁區頂第1時間抽射，奇雲查普撲到都入，皇馬最終輕鬆贏2比0捧盃。

今次係皇馬歷來第5次奪得歐超盃，追平AC米蘭同巴塞隆拿成為贏最多次歐超盃嘅球隊，而呢個冠軍亦係皇馬史上第98個大賽冠軍，今季有望挑戰「100冠」偉業！皇馬自2000年洲際盃輸畀小保加後，從未試過喺決賽輸畀西班牙以外球隊，期間經歷12次決賽全部捧盃，相當恐怖。

法國前鋒賓施馬今場又入波，佢喺皇馬累積324個入球，超越傳奇前鋒魯爾(323球)成為皇馬史上第2射手，僅次於入450球嘅C朗拿度。由於今年金球獎改以球季作為結算單位，頒獎禮喺世界盃前舉行，贏晒歐聯、西甲同歐超盃嘅賓施馬幾乎肯定攞獎，教練安察洛堤賽後表示：「賓施馬有力贏金球獎，仲有疑問？我睇就冇！」