傳世盃提早1日開波　揭幕戰戲碼都換埋！

2022年卡塔爾世界盃決賽周，破天荒會喺11月先至舉行，距離開波只有3個月時間繼續有「怪事」發生。據各大傳媒報道，國際足協同卡塔爾磋商後，同意將決賽周提早1日至11月20日舉行，原本揭幕戰荷蘭對塞內加爾，亦會改為東道主卡塔爾對厄瓜多爾，預料國際足協日內會正式宣布。

自2006年世盃開始，東道主踢揭幕戰已成為「慣例」，但據聞因為收視率考慮，今屆世盃卡塔爾只係喺首日4場比賽入面排第3場，揭幕戰就由荷蘭對塞內加爾擔綱。不過據各大媒體消息，卡塔爾希望可以踢番揭幕戰，尤其開幕儀式會喺卡塔爾出場前舉行，如果踢完2場比賽先搞開幕式就非常奇怪，所以計劃今次改動。

根據新嘅計劃，卡塔爾對厄瓜多爾會提前1日喺11月20日上演，荷蘭對塞內加爾會延遲開波時間，據報有關計劃已獲國際足協同意，將會再由6大洲足協投票決定，消息指通過機會好大。不過有唔少球迷就質疑，卡塔爾有12年時間準備今屆賽事，竟然嚟到開波前3個月先改揭幕時間，做法不能接受。