港超聯　新帥鄧冠研保留傳控踢法　晉峰目標中游

港超聯球隊晉峰周四（11日）早上，假京士柏運動場舉行開操及拜神儀式。首次公開露面的新任主教練鄧冠研，對首次執教超聯球隊感到興奮；他又指球隊今季班費為600至700萬，將繼續堅持傳控踢法，並以爭取中游位置為目標。

適逢新球季即將展開，晉峰今早在京士柏運動場完成操練後，轉到室內舉行記者會，以及切燒豬、拜神儀式，主席鄧偉豪、會長黃俊雄，以及前足總主席兼新任晉峰名譽會長康寶駒亦有出席。

踏入第三季征戰港超聯的晉峰，除了由鄧冠研頂替艾斯達維成為主教練外，陣容上亦有不少變動，包括簽入伍家揚、周睿弘兩名新兵，而歐陽浩銘、翁嘉禧等7名小將亦由青年軍提升上一隊，至於廖億誠、佐敦布朗、林富貴、陳敏凱及何浚皓則已經離隊。除此之外，艾拔簡勞、卡爾特納、費利浦薩3名外援，以及前鋒何思哲，預料會在8月尾才歸隊。

晉峰新帥鄧冠研毅然放棄從事教師工作，接受總教練何信賢邀請，首次成為超聯主教練，他坦言感到興奮之餘，同時又承受了不少壓力：「開心係可以接觸到職業足球，同埋一班好上進嘅年輕人，但好多季前工作、流程嘅嘢，都要處理得好啲。」

過去由西班牙籍教練艾斯達維領軍的「粉紅軍團」，一直主張傳控踢法，如今雖改由「鄧sir」領軍，但這名本地教練承諾來季將會繼續堅持這種戰術：「主要都係控球在腳為主，亦都會利用地面進攻，中堅都要用波嘅，但當然足球唔係死嘅，有機會都會踢得多元化少少，而現代足球都係行緊依個方向。」他續指球隊目前仍在組軍當中，但在簽入新外援上有點「棘手」，暫時整體滿意球隊陣容。

「鄧Sir」過去曾執教港隊青年軍，他透露自己先後與陣中球員伍家揚、劉君正、邵昀俊等合作，因此已相當了解他們的特性，對今次執教晉峰有一定幫助。新季即將展開，「鄧Sir」透露球隊班費為600至700萬，目標爭取中游位置：「成績方面希望去到中游，但今年有10隊，競爭好激烈，唔少球隊實力都相若，希望透過戰術部署，可以拎到啲甜頭。」

晉峰球員名單：

1 Lam Chun Kit 林駿杰

4 Tsang Chung Nam 曾仲楠

5 Yeung Hin Lok 楊憲樂

6 Yip Cheuk Man 葉卓文

7 Lam Jordan Lok Kan 林樂勤

8 Tena Parra Carles 卡爾特納

9 Harima Hirokane播磨浩謙

10 Wong Wai Kwok 黃偉國

11 Ki Sze Ho Bill 紀思昊

14 Law Ho Yeung Justin 羅澔陽

16 Ho Kwok Chuen 何國泉

17 Ho Sze Chit Gabriel 何思哲

19 Au Yeung Ho Ming 歐陽浩銘

20 Cheng King Ho 鄭璟昊

22 Lau Kwan Ching 劉君正

27 Goncalves De Sa Felipe Alexandre 費利浦薩

28 Chiu Wan Chun 邵昀俊

38 Canal Bartrina Albert 艾拔簡勞

44 Wong Ching Tak 黃政德

72 Yooong Ka Hei 翁嘉禧

75 Chau Yui Wang 周睿弘

77 Ng Ka Yeung King 伍家揚