港超聯　晉峰新兵登場　伍家揚：角色轉變咗

港超聯球隊晉峰於周四（11日）舉行拜神儀式，兩位新兵伍家揚及周睿弘雙雙亮相，當中「家揚」希望可以向隊友分享，出戰「亞協盃」的經驗。

伍家揚上季效力東方龍獅，亦有隨球隊出戰「亞協盃」，協助東方龍獅出線淘汰賽。「家揚」轉會後，改變的除了是身上戰衣的顏色，亦感覺自己在隊內的角色有所不同，會向其他年輕球員分享出戰亞洲賽的經歷：「亞洲賽啲速度同對抗性，所有嘢同喺香港踢超聯都差好遠，希望攞呢啲經驗，分享俾細過我或者同年嘅隊友，同佢哋講兩者嘅分別喺邊度，一齊進步。」

「家揚」希望下季能夠與隊友踢好每一場，他提到以往一同為愉園效力的葉卓文，亦有協助他適應球隊：「晉峰呢班球員，有啲以前青年軍對過，咁『卓文』都成日帶住我，佢好似中間人咁，練完波一齊去食飯，佢都會帶埋我，慢慢就同成班玩埋一齊。」

至於另一名新兵周睿弘，在今年曾代表香港，出戰男子五人足球「亞洲盃」外圍賽，以往較多時候擔任前鋒的「睿弘」，會於新球季司職防中，他表示球隊隊長鄭璟昊及主教練鄧冠研亦會教導自己：「『阿井』都踢咗好多年港超，佢經驗都好豐富，有時我做得唔好，佢都會教我，有時我都會問吓『鄧sir』，我應該喺咩情況，企咩位置去幫隊友。」