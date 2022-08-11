【港講J.League】日聯盃八強完成　強隊紛紛出局成爆冷溫床

日本聯賽盃剛剛完成八強賽事，4支十六強出線隊伍與4支參賽亞冠盃球隊加入，在上兩周合演兩回的賽事。結果現時在日職聯排前列的橫濱水手、川崎前鋒，與及衛冕冠軍的名古屋鯨魚皆行人止步，令唔少球迷大跌眼鏡，而家就一齊回顧下呢8場八強賽事。

橫濱水手 vs 廣島三箭 （總比數2：5，廣島三箭晉級）

雖然橫濱水手在日職聯一直高歌猛進，但廣島三箭今季表現亦確實不俗，因此賽前預期呢個對碰會有一番惡鬥，但勢估唔到橫濱水手結果以完敗模式出局。

首回合橫濱水手先作客，球隊雖然先收起安達臣盧比斯、西村拓真等常規正選，但正選陣容仍有畠中槙之輔、藤田讓瑠、水沼宏太等國腳級人馬，實力仍不俗；至於主隊廣島三箭則更認真對待今場賽事，派出全主力陣容出擊，看似志在必得。開賽僅14分鐘廣島三箭即取得領先優勢，右路發電機藤井智也傳中斬向大遠柱，老將柏好文控定即以右腳抽近柱入網為球隊取得領先。落後下的橫濱水手積極反撲，可惜馬高斯祖利亞的單刀被大迫敬介出迎擋出，橫濱水手半場以一球落後。

半場賽事重開，橫濱水手即以極速追平。右翼水沼宏太同樣右路傳中，皮球繞過廣島三箭守將荒木隼人，里奧施亞拉伏兵小禁區內近門射入追成1比1。不過到了71分鐘，廣島三箭角球攻勢不果，森島司再接再厲在右路以左腳斬中，荒木隼人禁區內銅頭一搖頂向遠柱，收死水手門將高丘陽平，廣島三箭再度領先。落後下的橫濱水手隨即換入安達臣盧比斯及荷西艾爾巴等外援落場加強攻力，可惜追平不果更在賽事末段多失一球。補時階段，廣島三箭禁區頂罰球先有鹽谷司省中人牆，但野津田岳人立刻起左腳補射，水手門將高丘陽平在視線受阻下欲救無從。廣島三箭結果以3比1贏得首回合，可以話將橫濱水手推向出局邊緣。

次回合輪到橫濱水手主場出擊，不過球隊在大勢已去下改以副選應戰，正選陣容只有水沼宏太、藤田讓瑠、畠中槙之輔、馬高斯祖利亞算係常規正選；至於廣島三箭陣容與首回合大致相同，只係以野上結貴取代藤井智也正選上陣。開賽後僅8分鐘，廣島三箭即取得領先優勢，瑞士中場賓卡利法在禁區頂偷走畠中槙之輔的腳下球後突入禁區，面對今仗擔任水手正選門將的奧比輕鬆射入，呢個入波可以話判了橫濱水手死刑。

話雖如此，但橫濱水手在主隊球迷面前依然落力演出，去到21分鐘更靠住馬高斯祖利亞、水沼宏太在禁區頂的配合，造就里奧施亞拉射入。之不過廣島三箭以野上結貴代替藤井智也打正選果然有作用，37分鐘佐佐木翔助攻策動攻勢，妙傳予左路的柏好文落底線傳中，野上結貴右路後上無人看管下射入，為廣島三箭再次取得領先優勢，而三箭亦以2比1領先上半場。

下半場重開後，由於總比數上大腳已定，戰情不如初段緊湊，雙方為了應付之後頻密的賽程亦陸續換入後備兵上場，結果廣島三箭維持2比1的比數再勝一場，並以總比數5比2淘汰橫濱水手，算係爆出一個小冷門。廣島三箭今季改由德國籍的史基比出任監督，不論晌聯賽抑或係盃賽皆有好表現，又睇下呢位前多蒙特教練今季有無能力為球隊帶來錦標喇！

名古屋鯨魚 vs浦和紅鑽 （總比數1：4，浦和紅鑽晉級）

衛冕冠軍名古屋鯨魚，在八強遇着上屆天皇盃冠軍浦和紅鑽，可說是盃賽專家的對決，兩軍晌今屆的聯賽表現只係平平，一般預期兩軍會以認真態度對待聯賽盃。

首回合先在主場出擊的名古屋鯨魚，監督長谷川健太排出的陣容就令人大跌眼鏡，正選陣容竟然收起近期的當紅炸子雞相馬勇紀，永井謙佑及稻垣祥兩名主力亦先作後備。至於浦和紅鑽的陣容則相對較完整，阿歷山大舒候斯、卡爾遜、伊藤敦樹等人皆在正選之列，但關根貴大、江坂任及卡斯柏真卡卻先列後備。雖然陣容未算完整，但有主場優勢的名古屋鯨魚依然有較多攻勢，可惜石田凌太郎及永木亮太先後叩關皆無功而還。相反浦和紅鑽卻係先開紀錄的一方，左腳仔卡爾遜晌右路半腰波傳中，松尾佑介後上攝前搶點篤入，浦和紅鑽亦靠呢個入波以1比0領先上半場。

名古屋鯨魚務求扳平，下半場立即換入稻垣祥及馬迪奧斯杜斯山度士加強攻力。59分鐘，名古屋鯨魚憑住一個美妙配合追平，仙頭啟矢禁區頂交予突入左路禁區的重廣卓也落底線地波傳中，伏兵遠柱的森下龍矢後上射入為球隊追平1比1。下半場餘下時間兩軍採取較保守的策略，未敢冒進下結果以1比1完場，浦和紅鑽帶住作客入球優惠進入次回合。

在次回合開始前，兩軍先在日職聯再碰頭，名古屋鯨魚結果在主場以3比0大勝浦和紅鑽，換言之次回合的賽事亦係兩軍在一周內第三度碰頭。三日前大勝而回、心理上佔優勢的名古屋鯨魚，次回合作客的陣容比首回合完整，中谷進之介、相馬勇紀及永井謙佑皆復任正選；至於浦和紅鑽都有酒井宏樹重返正選行列。

開賽初段，名古屋鯨魚務求收復晌作客入球上的劣勢，顯得反客為主，今場擔任正選的馬迪奧斯杜斯山度士施以遠射可惜無功而還。雖然在進攻上受制於客隊的嚴密防守，但浦和紅鑽卻成功先開紀錄，31分鐘伊藤敦樹在禁區內接應松尾佑介的傳中，成功把握機會射入，替紅鑽領先1比0。浦和紅鑽領先後氣勢變得更強，令初段勢頭唔錯的名古屋鯨魚被反壓，到41分鐘伊藤敦樹更協助球隊將領先優勢擴大至2比0，名古屋鯨魚落後兩球下返回更衣室。

下半場開賽，名古屋鯨魚即換入4名生力軍，包括首回入有份入波的森下龍矢務求盡快收復失地，相反有兩球優勢的浦和紅鑽則按兵不動，以不變應萬變。下半場開賽後，浦和紅鑽挾住主場的強勁氣勢幫助，繼續佔有上風，名古屋鯨魚雖然積極反撲但皆不得要領，而兩軍在頻密賽程下在賽事尾段亦顯得有心無力。到了補時階段，後備入替的江阪任為浦和紅鑽錦上添花射成3比0，結果浦和紅鑽以總比數4比1晉級，繼續盃賽爭標之路。

大阪櫻花 vs川崎前鋒 （總比數3：3，大阪櫻花憑作客入球較多晉級）

兩軍在日職聯皆在前列位置，可說是聯賽盃八強實力最接近而又最矚目的對碰。近期狀態火熱的大阪櫻花在首回合先收起澳洲射手阿當泰加特，正選11人裡面除了門將金鎮鉉外皆為本土球員，監督高橋大輔對陣中土炮甚具信心。客隊川崎前鋒則受到新冠肺炎影響，後備7人當中竟有3名門將在列，而球隊為了應付頻密賽程，在首回合亦收起了李安度達美奧、謝斯爾、家長昭博及猜拿帖4名主力。

有強勁主場氣勢幫助、加上近期狀態不俗，大阪櫻花一如預期在賽事早段不斷向川崎前鋒施壓，但上門知樹、為田大貴等作出的具威脅射門，皆被川崎前鋒門將鄭成龍一一化解。一直受壓的川崎前鋒卻係先開紀錄的一方，33分鐘小將宮成天右路傳予禁區頂的脇坂泰斗，後者以一記巧妙轉身避過大阪櫻花守將，繼而起左腳射入，令川崎前鋒在劣勢下以1比0領先上半場。

下半場甫開賽，川崎前鋒差少少可擴大領先優勢，馬仙奴在左路以右腳腳面傳中，難得出任正選的2000年小將山田新接應施以近門頭鎚，竟然被金鎮鉉用腳救出。大難不死的大阪櫻花在賽事的餘下時間繼續佔得主導，去到臨完場前終於得到回報，助攻的山中亮輔左路斜線傳中，後備入替的阿當泰加特突破越位後冷靜射入，為球隊追成1比1完場。

次回合輪到川崎前鋒主場出戰，今次主隊的陣容比首回合顯得完整，李安度達美奧、家長昭博、猜拿帖、山根視來等正選悉數上陣。至於大阪櫻花的陣容卻無大變動，只有阿當泰加特復任正選，另一射手加藤隆次樹則退居後備。開賽前大阪櫻花在作客入球上落後，今次作客出戰必須要取得入球以爭取晉級資格，不過川崎前鋒佔有主場之利，加上陣容完整，比賽開始後即佔盡上風。終於去到40分鐘，橘田健人送入禁區，猜拿帖、李安度達美奧先後施射，最終馬仙奴成功補中，令川崎前鋒以1比0領先上半場。

下半場開賽後，大阪櫻花似乎無甚起色，而川崎前鋒以脇坂泰斗後備入替猜拿帖亦無損實力，卒之去到53分鐘，馬仙奴與李安度達美奧成功作出配合，梅開二度下為球隊領先至2比0。出線形勢相當惡劣的大阪櫻花及後一口氣換入利斯、山田寬人及北野颯太務求加強鋒力，呢份決心最終竟然造出奇蹟。先在90分鐘，半場入替的加藤陸次樹接應山中亮輔傳中頭鎚頂入，追成1比2；而晌補時6分鐘，大阪櫻花大腳吊入禁區搏混亂，後備入替的山田寬人再次以頭球攻破川崎前鋒大門，結果雙方踢成2比2完場下，大阪櫻花戲劇性地以較多作客入球晉級。

大阪櫻花連續兩回合皆搏到最後，取得關鍵入波，取得晉級資格可說是實至名歸；至於川崎前鋒兩次在賽事末段失波，球隊集中力似乎有改善必要，不過球隊在賽程頻密期間得以專注於聯賽爭標，亦未嘗唔係好事。

神戶勝利船 vs福岡黃蜂 （總比數1：3，福岡黃蜂晉級）

在八強加入戰團的神戶勝利船遇上福岡黃蜂，賽前被認得為抽得好籤，不過神戶勝利船在日職聯卻陷入降班深淵，未必可以全情投入聯賽盃；至於福岡黃蜂今季以穩健防守見稱，對住神戶勝利船肯定不落下風。

神戶勝利船在首回合先在主場出擊，一如賽前所料球隊收起部份主力，但正選陣容上仍有槙野智章、史提芬穆高沙在陣；作客的福岡黃蜂陣容則顯得天殘地缺，受新冠肺炎影響下球隊只有15名球員應戰，4名後備當中更有2名守門員。

開賽初段主隊先有佐佐木大樹突入禁區單刀施射，惜被福岡黃蜂門將村上昌謙擋出。雖然陣容單薄，福岡黃蜂慶幸有唔少常規正選球員可繼續上陣，令實力得到保持，終於去到44分鐘，新加盟的尼日利亞前鋒約翰馬利接應高空波後，在禁區頂轉身快腳射入，收死神戶勝利船門將飯倉大樹，福岡黃蜂亦以1比0領先上半場。

下半場一開波，神戶勝利船即有史提芬穆高沙的頭球攻門，可惜依然過唔到村上昌謙的十指關。去到58分鐘，神戶勝利船再次失守，福岡黃蜂再次施以高空攻勢，約翰馬利在禁區頂控定來球後回傳予盧基安撞射彎入死角，替福岡黃蜂領先至2比0。落後兩球下神戶勝利船即時換入恩尼斯達及大迫勇也加強攻力，但面對福岡黃蜂穩定的防線卻不得要領。福岡黃蜂雖然陣容薄弱，但在賽事末段依然作出調動，更以後備門將山井拓己入替城後壽擔當前鋒角色，可說是今場最精彩一幕。直到補時階段，飯野七聖右路傳中，大迫勇也禁區內接應頭鎚頂入，協助神戶勝利船追成1比2完場，去到次回合依然有價講。

次回合賽事，福岡黃鋒的處境比起首回合更困難，受到新冠肺炎影響下，球隊後備席今仗只得3人候命，當中更包括2名門將；至於神戶勝利船雖然人腳充裕，但除了槙野智章、史提芬穆高沙在正選之列外，後備席更唔見大迫勇也、恩尼斯達等人，似乎採取半放棄態度。

派出與首回合一樣正選陣容出戰的福岡黃蜂，開賽後即顯出強大的決心，加上有主場球迷助威下，表現甚具說服力。約翰馬利、盧基安及祖安迪加度3個高大外援配合球隊大腳吊前的踢法，令神戶勝利船的後防不斷受壓，卒之去到44分鐘，約翰馬利接應長傳後在右路以地波傳中，伏兵遠柱的盧基安接應射入，福岡黃蜂領先1比0下完半場。

神戶勝利船在總比數落後1比3下的晉級機會雖然渺茫，但在下半場依然積極作出反撲，不過福岡黃蜂後防線的演出實在穩定，門將村上昌謙與及守將柳貴博、宮大樹、杜格拉斯哥利的演出確實出眾，令神戶勝利船難越雷池半步。最終福岡黃鋒成功以1比0再次擊退神戶勝利船，以總比數3比1晉身準決賽，亦係球會史上首次在聯賽盃打入四強階段。

四強階段，大阪櫻花將要遇上今屆只有聯賽盃可爭的浦和紅鑽；至於創下球會歷史的福岡黃蜂，將要遇上表現穩定的廣島三箭。準決賽首回合將於9月21日開打，而次回合亦會在9月25日進行，各位球迷記得留意直播時間喇！

本周日職聯直播時間：

8月13日下午1：00 北海道札幌岡薩多 對 神戶勝利船 有線電視601／661

8月13日下午6：00 橫濱水手 對 湘南比馬 有線電視601／661

8月13日下午6：00 川崎前鋒 對 京都不死鳥 有線電視604／664

8月14日下午5：00 鹿島鹿角 對 福岡黃蜂 有線電視601／661

本周日乙直播時間：

8月13日下午5：00 FC橫濱 對 群馬草津溫泉 有線電視602／662

8月14日下午6：00 德島漩渦 對 大分三神 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

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