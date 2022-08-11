港超聯　冠忠南區連簽五名小將

港超聯球隊冠忠南區周四（11日）宣布，新季將會簽入5位年青球員，包括冼柏德、盧錦宏、游卓峰、陳傲軒及容昊。南區表示連同陣中門將伍瑋謙，以上6位U22適齡球員，將為球隊出戰來屆「菁英盃」。

今次一口氣簽入的5名球員，當中兩名中場陳傲軒及容昊皆由傑志借用，前鋒游卓峰則屬於冠忠南區青訓球員，由U12開始效力至今，直至今季獲提升至一隊；而另一前鋒冼柏德過去亦曾經為冠忠南區U18及預備組上陣，上季則效力港會，早前在季前熱身賽亦有份為南區披甲。

至於盧錦宏曾先後效力香港飛馬、駿其及標準流浪，能夠勝任中前場多個位置，南區期望新加盟的5名球員，能夠增強球隊在「菁英盃」U22球員的力量。

球員資料

游卓峰 Yau Cheuk Fung

出生日期：2004年8月31日（17歲)

身高：1米67

位置：前鋒

球衣號碼：20

冼柏德 Singh Hardikpreet

出生日期：2002年2月17日（20歲)

身高：1米86

位置：前鋒

球衣號碼：21

容昊 Yung Ho

出生日期：2004年9月14日（17歲)

身高：1米75

位置：中場

球衣號碼：23

盧錦宏 Lo Kam Wang

出生日期：2001年5月4日（21歲)

身高：1米78

位置：前鋒

球衣號碼：27

陳傲軒 Chen Ngo Hin

出生日期：2003年2月27日（19歲)

身高：1米73

位置：中場

球衣號碼：28