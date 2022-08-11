前曼聯總監準備「惡意收購」　踢走格拉沙

曼聯近年成績低迷，管理上亦受盡批評，班主格拉沙家族更係球迷痛恨對象，前曼聯總監米高禮頓近日放風，表示正聯絡其他富商，準備對曼聯提出「惡意收購」，目標係將格拉沙家族踢出曼聯。

現年70歲嘅米高禮頓，喺1989年至92年間加入曼聯董事局並曾出任總監，佢喺1989年已經提出過用2,000萬鎊收購曼聯，但最終計劃失敗。米高禮頓日前喺曼聯球迷網上節目《The Religion》表示：「所有人都知曼聯需要新班主，呢個係我嘅目標，呢個計劃已經有進展，我同好多人傾過，得到好多富商支持，依家準備緊收購文件，記住，呢次係一次惡意收購。」

被問到「惡意收購」嘅性質，米高禮頓表示：「惡意收購代表就算格拉沙冇打算賣曼聯，我哋仍然會提供一個合法、強力而適當嘅商業報價，話畀對方知『你已經冇得揀，你時候離開』。」米高禮頓未有透露實際開價，但就好快就會出手：「我哋財團已蓄勢待發，資金準備好，文件亦都搞緊，我哋希望拉特克利夫(英國富商)加入，佢可以解決好多問題，但就算佢未加入，我保證短時間內都會正式進行今次收購行動。」