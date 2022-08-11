羅馬吸納冠軍球星　摩連奴再起風雲

新一季意甲將於周日凌晨開鑼，由「寸王」摩連奴執教嘅羅馬蠢蠢欲動，今夏精準式投放，簽入3位「冠軍級」球星保羅戴巴拿、尼曼查馬迪、韋拿杜姆，整體實力獲得提升，配合「摩二季」效應，力爭打破「神聖聯盟」AC米蘭、國際米蘭、祖雲達斯壟斷意甲錦標21年局面，將聯賽冠軍獎盃帶回首都。

摩連奴相隔11年，上季重返意甲搵食，執教羅馬，雖然最後僅排聯賽第6位，但亦奪得歐協聯冠軍。「寸王」當然唔會只滿足於1隻盃仔，今季目標直指意甲冠軍，佢增兵策略亦主要簽入「冠軍級」球員，以佢哋豐富大賽經驗，提升球隊戰鬥力。

3位球星新兵之中，前鋒保羅戴巴拿效力祖雲達斯，曾經5奪意甲冠軍，中場韋拿杜姆協助利物浦捧歐聯及英超等多項冠軍，上季亦為巴黎聖日耳門贏法甲冠軍，至於尼曼查馬迪更加係摩連奴「契仔」，二人曾合作為車路士奪得英超冠軍。甚至連另一位新兵後衞薛基施歷，都幫里爾捧過法甲冠軍，羅馬現時「冠軍班底」絕對唔嘢小。

摩連奴教波生涯，往往都係第2季創出最佳成績，因而有「摩二季」效應之稱，所以佢嚟緊執教羅馬第2季，自然令人期待。值得一提，對上一次由非「神聖聯盟」AC米蘭、國際米蘭、祖雲達斯捧意甲冠軍，就係2001年嘅羅馬，大家拭目以待，睇吓呢支首都球隊能否重演當年好戲。

●AC米蘭食老本禍福難料

AC米蘭上季重奪失落11年嘅意甲冠軍，當球迷期待佢哋大事擴軍力爭衞冕，但「紅黑兵團」就反高潮，增兵動作極度緩慢，連重傷長抖嘅40歲老將伊巴謙莫域都續埋約，基本上係諗住「食老本」爭冠。

AC米蘭本身主力陣容都算年輕，如果可以作出幾個星級收購，絕對有好大爆發潛力。不過AC米蘭開咧前只係簽入自由身嘅奧歷治，以及由布魯日簽入比利時新星基迪拿尼，兩人都唔係可以領軍嘅「大哥級」球員，唔好忘記佢哋仲有基斯爾同隊長阿利斯奧羅馬洛尼離隊，整體實力未見增強。

辛度東拿利、拉菲爾利亞奧等新星潛質優厚，相信係AC米蘭繼續依賴嘅目標，40歲嘅伊巴謙莫域亦已續約1年，佢同基奧特繼續分擔前鋒重任，就算唔計傷患問題，兩位老將比上季又老1歲，可唔可以兼顧歐聯同意甲頗成疑問。

●普巴返祖記有靠害之嫌

近兩季失落意甲嘅祖雲達斯，今季決心重建王朝，阿里基今夏大事擴軍，陣容大翻新，前、中、後場都有新兵加盟，不過季前熱身賽效果一般，今季回巢被寄予厚望的保羅普巴更一操即傷，似乎包藏禍心，「老婦人」今季要睇路。

祖記今夏主要收購包括保羅普巴、迪馬利亞、基爾臣比爾馬，取代離隊的保羅戴巴拿、馬菲斯迪歷特，一輪換血後再上征途，不過季前熱身賽表現麻麻，先後不敵皇家馬德里及馬德里體育會，狀態未達標。

轉投曼聯6年後回巢嘅保羅普巴，本被視為重建核心，可惜這位法國中場甫開操即嚴重受傷，擺明靠害，祖記免費簽佢返嚟以為有着數，點知免費先係最貴。

●國米重簽盧卡古未必掂

國米上季衞冕意甲失敗，主因係經常浪費入波機會，今夏立即從車仔借用舊將盧卡古。「魔獸」喺2019-2021年效力國米期間，95仗共入64粒，係重奪意甲冠軍嘅頭號功臣，但經過上季喺車仔失意後，信心受挫，更出現體重超標問題，7月尾體重更超過222磅，需要接受「地中海式飲食法」減肥。

其實盧卡古當年喺國米成功，與嚴師干地嘅鞭策及識得用佢有關，佢曾經寸車仔主帥杜曹放盧卡古喺禁區當柱躉中鋒咁用，完全係嘥料，而國米主帥施蒙尼恩沙基冇「使用說明書」，若果打法唔啱佢又會鬧情緒，想令「魔獸」再翻生從而增強前線把握力，絕對唔易。